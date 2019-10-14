Suriye ordusu ABD engeli nedeniyle Menbiç'e giremedi

ABD'nin Türkiye nedeniyle kendilerini terk etmesi üzerine Suriye ordusu ile anlaşma yapan DSG, Suriye ordusunu dün Menbiç ve Kobani ile diğer kentlere çağırarak kendilerini Türkiye'ye karşı savunmaya çağırmıştı. Anlaşma kapsamında dün gece geç saatlerde Menbiç kentine girmek için büyük bir askeri konvoyla Halep'ten yolan çıkan Suriye ordusunun önüne ABD engeli çıktı. ABD, Suriye ordusunun Menbiç'e girmesine engel oldu.

ABD askerleri dün geceden bu yana Menbiç sınır hattında devriyeler atarken, Suriye ordusu da Menbiç sınırındaki askeri varlığın artırıyor.

Öte yandan Türk askeri ve ÖSO da Menbiç sınırına büyük bir askeri sevkiyat yapıyor. ÖSO, EL Bab ve Cerablus'tan Menbiç sınırına askeri sevkiyat yapıyor.

Suriye ordusu DSG ile anlaşma kapsamında bugün Til Temir, Tabka ve Ayn İsa kentine girmişti.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.