RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan Eğitim Uzmanı Yusuf Fidan, “İran’da bile ilkokulda çocuklara evrim teorisi anlatılıyor. Evrim teorisinin yasaklandığı dünyadaki iki ülke Arabistan ve Türkiye” dedi.

Gündem Dışı’na bu hafta Eğitim Uzmanı Yusuf Fidan konuk oldu. Fidan, “İran’da bile ilkokulda çocuklara evrim teorisi anlatılıyor. Evrim teorisinin yasaklandığı dünyadaki iki ülke Arabistan ve Türkiye. Bilimsel olmayan ‘Yaratılış’ ve ‘Akıllı Tasarım’ iddiaları dışında Evrim Teorisi’ni çürüten bir kuram yok” diye konuştu.

Fidan, “Türkiye, hedefini batıya çevirmiş, genç bir cumhuriyet. Ders kitaplarından birçok konu çıkartıldı. Atatürkçülük, bilim dersleri, felsefe dersleri önemli ölçüde ayıklandı. 2012’de 4+4+4 eğitim sistemi ile de eğitime son darbe vuruldu. Şu anki eğitim sistemi ülkemizin geleceğinin değil, iktidarın geleceğinin teminatı olan bir gençlik yetiştirmek üzere programlandı. Tüm sistem bunun üstünden kurgulandı” diye konuştu.

‘İKTİDARIN AÇIKÇA ORTAYA KOYDUĞU HEDEF, DAĞI TAŞI İMAM HATİP YAPMAK’

Fidan, şöyle devam etti: “Türkiye’deki aileler, çocuğunun çağın gereklerine uygun, bilimsel nitelikte, kendisine gelecek sağlayacak bir eğitim almasını istiyor. Vatana, millete hizmet edecek; temiz, ahlaklı insanlar yetişsin istiyor. İktidarın yönlendirmesiyle çocuklarını ‘İmam Hatip’e göndermek istemiyor. İktidarın açıkça ortaya koyduğu hedef, dağı taşı İmam Hatip yapmak, okulları İmam Hatip’leştirmek.”

‘İMAM HATİPLİLERİN SADECE YÜZDE 14’Ü LİSANS EĞİTİMİNE KAYDOLABİLİYOR’

“Siyasi iktidar, kendisine oy verecek seçmen kuşakları yaratmak istiyor. Bunu da İmam Hatip’ler üzerinden başaracağına inanıyor” diyen Fidan, “İmam Hatiplilerin sadece yüzde 14’ü bir lisans eğitimine kaydolabiliyor. Bari bu çocuklara doğru düzgün eğitim verin. Dini eğitim alırken bir taraftan bilim derslerini de öğretin” şeklinde sözlerini sürdürdü.

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