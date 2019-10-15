4 belediye başkanı gözaltına alındı

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Yıldız Çetin ile birlikte eş başkan Bayram Çiçek ve HDP İlçe eş başkanları Şakir Asıl ve Hucret Kandemir'in de gözaltına alındıkları öğrenildi.

Sabaha karşı Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Kahraman, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belediyede arama yapıldı.

Yüksekova Belediye Başkanı İrfan Sarı da aynı saatlerde polis tarafından Esenyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Her iki belediye başkanının gözaltına alınma gerekçesi henüz açıklanmadı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğünün düznlediği operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut gözaltına alındı. Öte yandan polis ekiplerince Nusaybin Belediyesinde de arama yapıldı.

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