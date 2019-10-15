‘ABD, nükleer silahlarını İncirlik’ten taşıyamaz, çünkü silahlarını taşıyabileceği güzel konum bulamaz'

Amerikan basınında yer alan “ABD Türkiye’deki İncirlik Üssü’nde bulunan 50 nükleer silahı tahliye etme planı üzerinde çalışıyor” iddiasını değerlendiren Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş “Bu iddia daha önce de gündeme geldi. Ancak böyle bir şeyin söz konusu olacağını sanmam. Zira, ABD için şu an İncirlik’ten güzel bir konum yok” dedi.

Amerikan basını, ABD Dışişleri ve Enerji Bakanlıklarından yetkililerin Türkiye’deki İncirlik Üssü’nde bulunan 50 nükleer silahı tahliye etme planı üzerinde çalıştıklarını iddia etti. Söz konusu iddia New York Times gazetesinde yer aldı. Gazetenin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı, haberde bu silahların İncirlik'ten alınmasının Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ilişkisinin 'fiilen bitmesi' anlamına geleceği yorumu yapıldı.

Ancak konuyu Sputnik’e değerlendiren Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş’a göre New York Times’ın yer verdiği bu iddiaların gerçekleşmesi olası gözükmüyor. Karataş, ABD’nin nükleer silahları için Türkiye’den vazgeçmeyeceğini şu sözlerle aktarıyor:

“Bu konu, daha önce 15 Temmuz darbe girişimi sonrası da gündeme gelmişti. Ancak bunun şu anda sözkonusu değil kanaatindeyim. Zira, ABD için şu an İncirlik’ten güzel bir konum yok.”

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