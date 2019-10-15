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15:41 15 Ekim 2019
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    Suriyeli gençler, yaralılara yardım etmek isterken canlarından oldu: 'Eşimin burada patlamadan öleceğini düşünmezdim'

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (219)
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    Suriye’deki savaştan kaçarak Nusaybin’e yerleşen ve inşaat işinde çalışan Hasan Muhammed ile Dara Ali adlı Suriyeli gençler, Nusaybin’de meydana gelen patlamada yaşamını yitirmişti. Muhammed ve Ali’nin, iki patlamanın ardından yaralananlara yardım etmek için koştukları sokakta meydana gelen üçüncü patlamada yaşamını yitirdikleri öğrenildi.

    Türkiye’nin Kuzey Suriye’ye yönelik başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile hareketlenen sınır illerinde sivil yerleşim alanlarına isabet eden top mermileri can aldı. Havan ve roketatar mermilerinin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçelerindeki bazı noktalara isabet etmesi sonucu 1'i bebek 2'si çocuk olmak üzere 4 yurttaş yaşamını yitirdi, 46 sivil yurttaş yaralandı.

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    Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde de ilk günkü saldırıda bir anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. Hemen ertesi günü ilçe merkezinde mahallelere düşen top mermileri ile 9 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi de yaralandı. Bununla birlikte Nusaybin’de şuana kadar 12 sivil yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerden 2’si Suriye’deki savaştan kaçan Hasan Muhammed ve Dara Ali’ydi.

    2 GENCİN DE KADERİ AYNI OLDU

    Sputnik Türkiye yaşamını yitiren Suriye vatandaşı Hasan Muhammed ile Dara Ali’nin hikayesini araştırdı. Suriye’deki savaştan kaçarak Nusaybin’e yerleşen Muhammed ve Ali, inşaat işlerinde çalışarak geçimlerini sağlıyordu. Aynı kaderi yaşayan Muhammed ve Ali’nin ölümü de aynı yerde ve aynı şekilde oldu. Muhammed ve Ali, Turan Mahallesi’nde meydana gelen patlamada yaralılara yardım etmek için giderken, mahalleye düşen top mermisi ile yaşamını yitirdi. Kimseleri olmayan iki Suriyeli genç, Nusaybin’de toprağa verilirken, arkalarında çocukları ve aileleri kaldı.

    © REUTERS / Kemal Aslan
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    SURİYE’DEKİ SAVAŞTAN KAÇMIŞLARDI

    25 yaşındaki Hasan Muhammed evli olan kız kardeşi ile birlikte Nusaybin’de yaşıyordu. Anne ve babaları ile akrabaları halen Suriye’de. 5 yıl önce evlenen ve Suriye savaşı nedeniyle eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Nusaybin’e yerleşen Muhammed, burada inşaat işlerinde çalışarak geçimini sağlıyordu. Tek yakını ise aynı nedenle ilçeye gelen ablası ve eniştesiydi. Muhammed ve Çiğdem adlı iki küçük çocuğu vardı. Olay günü ablasının bulunduğu mahallede patlama olunca hemen koştu ve ablası ile çocuklarını eve gönderdi.

    Kendisi ise patlamanın yaşandığı sokağa giderek yaralananlara ulaşmak ve yardım etmek istedi. Tam bu sırada üçüncü kez patlama oldu ve şarapnel parçalarının kafasına isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Sputnik Türkiye yaşamını yitiren Suriye vatandaşı Hasan Muhammed ile Dara Ali’nin hikayesini araştırdı.

    ‘EVİMİZ KİRAYDI AMA GEÇİNEBİLİYORDUK'

    Sputnik Türkiye’ye konuşan Muhammed’in eşi Nudem Heci hala olayın şokunu atlatmış değil. Konuşmakta güçlük çeken Heci, olay gününü anlatırken gözyaşlarına hakim olamıyor. Kucağındaki 2 çocuğu ise olaydan habersiz şaşkınlıkla annelerinin gözlerine bakıyor. Suriye’deki savaştan kaçtıklarını söyleyen Heci, “Orada durumumuz iyi değildi. Buraya geldik, evimiz kiraydı ama geçinebiliyorduk. Suriye’de savaş vardı. Burada biraz çalışıyorduk, geçimimiz oluyordu, Suriye’den daha sakindi burası. Burada bir şey olmaz diyorduk. Orada bomba patlayacağı aklımızın ucundan bile geçmiyordu. Şehir merkezinde bomba patlayacağına hiç ihtimal vermiyorduk. Eşimin de oraya gidip öleceğini hiç düşünmezdim” diyor.

    ‘PATLAMADAN SONRA ABLASI VE ÇOCUKLARINI ALMAYA GİTTİ’

    gözaltı, tutuklama
    © AA /
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    Olayın şokunu hala atlatamayan Heci olay gününü şöyle anlatıyor: “Olay günü evdeydik, eşim uzanmıştı. Büyük bir patlama sesi gelince çok korktuk. ‘Kapı ve pencereleri kapat çocuklar korkmasın’ dedi. Ablası orada oturuyordu. Patlamadan sonra gidip ablasını ve çocuklarını buraya getirmek için evden çıktı. Zaten bir patlama bir şey olursa çıkacağız demiştik. Eşim ablasına gidip ‘çocukları al bize git’ diyor. ikinci patlama olunca o da patlamanın olduğu yere gidiyor. Daha sonra üçüncü patlama oluyor ve o patlamada vefat etti.”

    ‘YARALIDIR DEDİLER, HASTANEDE SAATLERCE ONU ARADIK’

    “Suriye’ye dönemem artık, eşimi burada toprağa verdim, bırakamam” diyen Heci “Nasıl gideyim Suriye’ye?” diyor. Olayın ardından uzun süre eşinden haber alamadığını ve hastanede onu aradıklarını ifade eden Heci şöyle devam etti: “Bu köye geldikten sonra onu aradığımızda cevap vermiyordu. Köye gelince yine aradık cevap vermedi. Hastaneden bir kadın benimle konuştu, eşimin arkadaşıydı. Anlamıştım bir şey olduğunu. Yine de bir umut yaşıyor diyordum. Hastaneye gittik bazıları ‘yaralıdır, serum vuruyorlar’ dedi ‘durumu iyi’ dediler. Tüm hastaneyi aradık ama bulamadık onu. Bizden sakladıklarını biliyordum, deliler gibi hastane içinde onu arıyorduk. Adı yaralılar arasında yoktu. Daha sonra yaşamını yitirdiğini öğrendik. Biri fotoğrafını çekip bize attılar ‘bu mudur?’ dedi ‘evet’ dedik. Sabaha karşı da toprağa verdik.”

    Heiko Maas
    © Fotoğraf : Twitter
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    ‘YARALILARA YARDIM ETMEK İSTEMİŞTİ, CANINDAN OLDU’

    Muhammed’in ablası Semiha Muhammed de Suriye savaşından kaçarak eşi ve çocuklarıyla Nusaybin’de yaşıyor. Anne ve babasından uzak, kardeşi Hasan ile birlikte Nusaybin’de yaşayan Semiha Muhammed de şunları söyledi: İnşaat işinde çalışarak çocuklarına bakıyordu ve geçimini sağlayabiliyordu. Evleri kiraydı. Anne ve babam Suriye’dedir. Akrabalarımızın hepsi Suriye’de. Kardeşim hem çocuklarına hem de Suriye’deki anne ve babasına bakıyordu. Kardeşim belimizi kırdı. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Anne ve babasına haber verdik, çok kötü oldular. Onunla aramızda bir sokak vardı, ilk bomba patladığında kardeşim evime geldi ve ‘çocuklarını alıp hemen bizim eve git ‘dedi. O da patlamanın olduğu yere koştu. Üçüncü patlama olunca kafasına parçalar isabet ediyor. Kardeşimi bir daha göremedim. İnsanların yardımına koştu. Yaralılar vardı onlara yardım etmek istemişti, canından oldu.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (219)
    Etiketler:
    patlama, Yardım, Nusaybin, Mardin, Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı, Sertaç Kayar
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