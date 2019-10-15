TSK, Suruç-Kobani sınırına askeri sevkiyat yaptı

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınıra askeri sevkiyatını sürdürüyor.

TSK son dönemlerde Kobani'den Suruç tarafına YPG tarafından yapılan saldırılar nedeniyle sınır hattındaki askeri önlemlerini iki katına çıkartarak bölgeye askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'dan yola çıkan üzeri brandalar ile örtülü zırhlı araçlar ile tank ve ZPT araçlarından oluşan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri arasında Suruç'a geldi. 20 TIR üzerindeki zırhlı araçlar sınırda konuşlandırıldı. Sınıra ayrıca mayına karşı korumalı olan Kirpi askeri araçlar ile tanklar da sevk edildi.

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