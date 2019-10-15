'ABD, Ankara ile Moskova arasında doğrudan çıkar çatışması için uğraşıyor'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili gelişmeleri takip eden Rus ordu mensupları, siyaset bilimciler ve uzmanlar, bölgede olup bitenlerle ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

TSK’nın Suriye Milli Ordusu (SMO - eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı, bugün yedinci gününe girdi.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Araştırma Görevlisi Ruslan Kurbanov, Rusya’da yayınlanan en popüler siyasi konulu talk şov programında ‘ABD’nin Suriye çatışmasında Ankara ile Şam, Ankara ile Moskova arasında doğrudan çıkar çatışması için uğraştığını’ söyledi. Rus uzman, “(ABD Başkanı Donald) Trump, Amerikalıların istediklerini elde ettikleri için sürekli askerlerin çekilmesi ile ilgili açıklamalar yapıyor. ABD’nin attığı adımlar kurnazca bir kombinasyon gibi görünüyor, Washington bu ortamda Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin azalacağını ve Türkiye’nin Amerikan füzelerini almak için dönüş yapacağını umuyor” diye konuştu.

‘ABD TÜRKİYE’NİN RUSYA VE İRAN’A YÖNELMESİNDEN ENDİŞELİ’

ABD’li gazeteci Dimitri Simes, Amerikalıların Suriye’den ayrılma kararında Rusya faktörü olduğunu doğruladı. Simes, “Washington’da ve Trump idaresinde, ABD Başkanı’nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey’nin yönettiği Türkiye yanlısı bir grup bulunuyor. Bu grup, Türkiye’nin Rusya ve İran’a yönelmesinden endişeli ve Ankara’nın Washington ile işbirliği yoluna dönmesini amaçlayan faaliyetleri yürütmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Rus siyaset bilimci Dmitriy Evstafyev, bölgedeki gelişmeler ile ilgili tahminlerini şöyle aktardı:

“Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun önümüzdeki 5 gün içinde çözüleceğini, yani Türkiye’nin oradaki harekâtının uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Eğer bölgelerde ciddi silahlı çatışmalar başlarsa, her şey belirli noktalara yapılacak hava saldırılarıyla sınırlı kalır. Bu durumda Suudilerin nasıl davranacakları ilgi çekici, zira Amerikalılardan sonra Suriye’deki çatışmayı desteklemek için en fazla parayı yatıran onlar. Bu arada Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan hiçbir şey kaybetmiyor, Türkiye’nin Avrupa ile ilişkileri zaten çok kötüye gidiyordu. Ancak Avrupa, Erdoğan’ın 2015’te sığınmacılar konusunda nasıl bir iyilik yaptığını unuttu, Erdoğan ise bu iyiliği hatırlattı. ABD’ye gelince Trump, sadece sözlü olarak yaptırım tehditleri savurarak, aslında Türkiye’nin karşısına herhangi bir şey çıkarmayabilir. Trump askeri anlamda herhangi bir zıtlaşmadan bahsetmiyor bile, sadece ekonomi alanındaki yaptırımlar söz konusu.”

‘NATO ÜYELİĞİ TÜRKİYE İÇİN SANAL’

Rus askeri uzman, emekli albay Mihail Hodarenok, TSK’nın Suriye’de önümüzdeki günlerde nasıl hareket edeceği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Hodarenok, harekatın sınırlı hedefleri olduğunu ve TSK’nın Suriye’nin derinlemesine doğru hareket etmeyeceğini açıkladı:

“Türkiye sınırına komşu bölgeleri Kürt oluşumlardan temizledikten sonra TSK duracak. Türkiye şu anda bir numaralı aktör, zira bölgedeki diğer ülkelerin pozisyonları zayıf, özellikle Irak’tan bahsediyorum. Türkiye için şu anda NATO üyeliğinin hayati bir konu olduğunu sanmam, o sanal bir faktör. Bu nedenle birçok ABD’li politikacının Türkiye’nin NATO’dan çıkarılacağı konusunda savurduğu tehditler Türkiye’nin bölgedeki durulunu hiçbir şekilde etkilemez. Trump birçok dünya örgütü ile yapılan baz anlaşmaları bozuyor, bu nedenle şu anda NATO da dokunulmaz değil, Trump onun akıbetini de gözden geçirmek isteyebilir. Silahlardan bahsedecek olursak, Türkiye’nin sınırlarını korumak için ihtiyaç duyduğu silahlar illa batı menşeili olacak diye bir şey söz konusu değil.”

Çeviren: Erkan Kurtuluş

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