Kayıt
23:20 15 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    'ABD, Ankara ile Moskova arasında doğrudan çıkar çatışması için uğraşıyor'

    © REUTERS / Murad Sezer
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (234)
    0 104
    Abone ol

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili gelişmeleri takip eden Rus ordu mensupları, siyaset bilimciler ve uzmanlar, bölgede olup bitenlerle ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

    Suriye Milli Ordusu (SMO-eski adıyla Özgür Suriye Ordusu/ÖSO) militanları, silah monte edilmiş kamyonetle Tel Abyad'da turlarken, 15 Ekim 2019
    © REUTERS / KHALIL ASHAWI
    Reuters'e konuşan ABD'li yetkili: Türkiye ateşkes yapıp harekatı durdurmazsa daha fazla yaptırım gelecek
    TSK’nın Suriye Milli Ordusu (SMO - eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı, bugün yedinci gününe girdi.

    Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Araştırma Görevlisi Ruslan Kurbanov, Rusya’da yayınlanan en popüler siyasi konulu talk şov programında ‘ABD’nin Suriye çatışmasında Ankara ile Şam, Ankara ile Moskova arasında doğrudan çıkar çatışması için uğraştığını’ söyledi. Rus uzman, “(ABD Başkanı Donald) Trump, Amerikalıların istediklerini elde ettikleri için sürekli askerlerin çekilmesi ile ilgili açıklamalar yapıyor. ABD’nin attığı adımlar kurnazca bir kombinasyon gibi görünüyor, Washington bu ortamda Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin azalacağını ve Türkiye’nin Amerikan füzelerini almak için dönüş yapacağını umuyor” diye konuştu.

    ‘ABD TÜRKİYE’NİN RUSYA VE İRAN’A YÖNELMESİNDEN ENDİŞELİ’

    ABD’li gazeteci Dimitri Simes, Amerikalıların Suriye’den ayrılma kararında Rusya faktörü olduğunu doğruladı. Simes, “Washington’da ve Trump idaresinde, ABD Başkanı’nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey’nin yönettiği Türkiye yanlısı bir grup bulunuyor.  Bu grup, Türkiye’nin Rusya ve İran’a yönelmesinden endişeli ve Ankara’nın Washington ile işbirliği yoluna dönmesini amaçlayan faaliyetleri yürütmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

    Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Salih
    © REUTERS / MARK KAUZLARICH
    Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü: Türkiye'nin Suriye'ye operasyonu ele alındı
    ‘BARIŞ PINARI HAREKÂTI BEŞ GÜN İÇİNDE SONA ERER’

    Rus siyaset bilimci Dmitriy Evstafyev, bölgedeki gelişmeler ile ilgili tahminlerini şöyle aktardı:

    “Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun önümüzdeki 5 gün içinde çözüleceğini, yani Türkiye’nin oradaki harekâtının uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Eğer bölgelerde ciddi silahlı çatışmalar başlarsa, her şey belirli noktalara yapılacak hava saldırılarıyla sınırlı kalır. Bu durumda Suudilerin nasıl davranacakları ilgi çekici, zira Amerikalılardan sonra Suriye’deki çatışmayı desteklemek için en fazla parayı yatıran onlar. Bu arada Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan hiçbir şey kaybetmiyor, Türkiye’nin Avrupa ile ilişkileri zaten çok kötüye gidiyordu. Ancak Avrupa, Erdoğan’ın 2015’te sığınmacılar konusunda nasıl bir iyilik yaptığını unuttu, Erdoğan ise bu iyiliği hatırlattı. ABD’ye gelince Trump, sadece sözlü olarak yaptırım tehditleri savurarak, aslında Türkiye’nin karşısına herhangi bir şey çıkarmayabilir. Trump askeri anlamda herhangi bir zıtlaşmadan bahsetmiyor bile, sadece ekonomi alanındaki yaptırımlar söz konusu.”

    ‘NATO ÜYELİĞİ TÜRKİYE İÇİN SANAL’

    Türkiye - Katar
    © REUTERS / Murad Sezer
    Katar: Barış Pınarı Harekatı Suriye'nin komşularının güvenliği açısından önemli
    Rus askeri uzman, emekli albay Mihail Hodarenok, TSK’nın Suriye’de önümüzdeki günlerde nasıl hareket edeceği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Hodarenok, harekatın sınırlı hedefleri olduğunu ve TSK’nın Suriye’nin derinlemesine doğru hareket etmeyeceğini açıkladı:

    “Türkiye sınırına komşu bölgeleri Kürt oluşumlardan temizledikten sonra TSK duracak. Türkiye şu anda bir numaralı aktör, zira bölgedeki diğer ülkelerin pozisyonları zayıf, özellikle Irak’tan bahsediyorum. Türkiye için şu anda NATO üyeliğinin hayati bir konu olduğunu sanmam, o sanal bir faktör. Bu nedenle birçok ABD’li politikacının Türkiye’nin NATO’dan çıkarılacağı konusunda savurduğu tehditler Türkiye’nin bölgedeki durulunu hiçbir şekilde etkilemez. Trump birçok dünya örgütü ile yapılan baz anlaşmaları bozuyor, bu nedenle şu anda NATO da dokunulmaz değil, Trump onun akıbetini de gözden geçirmek isteyebilir. Silahlardan bahsedecek olursak, Türkiye’nin sınırlarını korumak için ihtiyaç duyduğu silahlar illa batı menşeili olacak diye bir şey söz konusu değil.”

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (234)
    Etiketler:
    Ruslan Kurbanov, ABD, Mihail Hodarenok, Suriye, Türkiye, Barış Pınarı Harekatı, TSK, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sırtında saatlerce çay tepsisi taşıyabiliyor: 'Mıknatıs adam'
    Karikatür
    ABD Savunma Bakanı Esper: Suriye'de çok kötü bir duruma düşürüldük
    İnfografik
    TSK'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet