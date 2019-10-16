Türkmenistan'ın 28. Bağımsızlık Günü İstanbul’da kutlandı 

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 28. yıldönümü Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun resepsiyonuyla kutlandı. Açılışta konuşan Başkonsolos Seyitmammedov “Türkmenistan ekonomiden, uluslararası işbirliklerine ve ortak kültüre sahip olduğu ülkelerle stratejik boyutta ilişkiler kurmaya kadar pek çok alanda büyük mesafe kat etti” dedi.

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 28'inci yıldönümü İstanbul'da Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov tarafından gerçekleştirilen resepsiyonla kutlandı. Salı akşamı İstanbul Conrad Otel'de gerçekleşen resepsiyona çok sayıda işadamı ve siyasetçi katıldı. Resepsiyonda konuşma yapan Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov konuşmasına “Bundan 28 yıl önce Türkmenistan, devlet bağımsızlığını ilan etti. Demokratik, hukuk ve laik devlet düzenini tercih eden ülkemiz, egemen ve özgür kalkınma yoluna güvenle ayak bastı. Ulusal kalkınma programlarının başarıyla uygulanması, hem bölgesel düzeyde, hem de uluslararası boyutlarda, Türkmenistan'ın demokratik ilkelere dayanan, ekonomik açıdan gelişmiş bir devlet olarak tanınmasını sağladı” diye başladı.

‘TÜRKMENİSTAN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNDE ÖNEMLİ MESAFE KAT ETTİ’

Ülkesinin uluslararası işbirliği konusunda önemli mesafe katettiğine işaret eden Başkonsolos Seyitmammedov “Birleşmiş Milletler tarafından daimi tarafsızlık statüsü iki kez tanınan devletimiz, uluslararası taahhütlerin uygulanmasına yönelik faaliyetler sonucunda, dünyanın muhtelif ülkeleri, saygın uluslararası kuruluşlar ile dostane ilişkiler kurdu ve giderek geliştiriyor. Ülkemiz, uluslararası işbirliği için yeni etkili yollar ve yöntemler geliştirme konusunda çok değerli deneyim kazandı. Şu anda Türkmenistan Bağımsız Devletler Topluluğu ve Uluslararası Aral Denizini Kurtarma Fonu dönem başkanlığını yürütüyor. Aynı zamanda BM’nin birçok komisyonlarına üyesi seçildi, bu örgütün çeşitli programlarının uygulanmasına aktif olarak katılmaktadır” dedi.

‘ENERJİ VE SANAYİDEN İLERLEME SÜRÜYOR, ONLARCA FABRİKA VE TESİS İNŞA EDİLDİ’

Türkmenistan’ın üretimdeki ilerleyişine vurgu yapan Başkonsolos Seyitmammedov “Elektrik enerjisi, petrol-gaz, makine sanayisi, demir çelik, kimya, inşaat, elektron, tekstil ve gıda sanayi alanlarını ve diğer sanayi dalları giderek genişliyor. Doğal kaynaklar, elverişli çevresel ve iklim koşulları, modern sanayi üretimi, tarım, ulaşım ve iletişim hizmetleri ülkemizin illerinin de hızla gelişmesi için büyük fırsatlar yaratıyor Kısa süre önce Türkmenbaşı Petrol Rafineri kompleksinde polipropilen üreten yeni bir fabrika hizmete açıldı. Ayrıca Balkan ilinde Garabogaz karbamid fabrikası ve Kıyanlı gaz kimya kompleksi inşa edildi. Bunların dışında Ahal ilinde bölgenin en büyük Cam Fabrikası ve dünyada henüz benzeri bulunmayan Doğalgazdan sentetik benzin üreten tesis yapıldı” diye konuştu.

‘TÜRKİYE-TÜRKMENİSTAN İLİŞKİLERİ STRATEJİK DERİNLİĞE KAVUŞMUŞ DURUMDA’

Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin stratejik derinliğe kavuştuğunun altını çizen Başkonsolos Seyitmammedov “Aynı zamanda ülkemiz özellikle ortak dil, tarih ve kültür değerlerine sahip olduğu ülkelerle, dostane ve karşılıklı yarara dayalı ilişkileri pekiştirme politikasını uygulamaktadır. Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti özel bir teşkil ediyor. Bağımsızlık döneminde Türkmen-Türk ilişkileri yüksek boyutlara erişti, bugün ikili ilişkilerimiz stratejik özelliğe sahiptir. Türkmenistan ve Türkiye uzun vadeli ve güvenilir ticari- ekonomik ortaklardır. Ülkelerimiz bu alanda işbirliğinin daha da geliştirilmesine büyük önem veriyorlar. Türkiye Türkmenistan’ın dış ticaret ortakları arasında ilk sıralardan birini teşkil ediyor” dedi ve ekledi:

“Ticari-ekonomik işbirliğinin gelişmesinde Hükümetlerarası karma ekonomik komisyona büyük görev düşüyor. Taraflar Komisyon kapsamında ikili işbirliğinin mevcut durumunu istişare etme ve yeni işbirliği alanlarını ortaya çıkarma imkanı buluyorlar. Ayrıca, kültürel-insani alanda da ikili ilişkilerimiz yüksek seviyede devam ediyor. Söz konusu alanda işbirliği diğer dallardaki münasebetlerin daha da gelişmesi için temel teşkil etmektedir.”

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