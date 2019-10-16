Çavuşoğlu: Rusya iyi niyetle bunu söylüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir bilgilendirme konuşması yaptı. Çavuşoğlu, daha sonra kulisle milletvekilleri ve gazetecilerle sohbet etti.

Sputnik’in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’ın Rusya’nın, Türkiye-Suriye sınırında güvenliğin sağlanması için iki ülke arasında işbirliği sağlanmasına katkıda bulunacağına ilişkin açıklamasını sorması üzerine Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Rusya iyi niyetle bunu söylüyor. Burada esas söylemek istediği Türkiye’nin meşru bir güvenlik endişesi var diyor, esas söylemek istediği bu. Bazen Adana Mutabakatı’na onlar da atıfta bulunuyor. Ruslar şimdiki rejimle onu yapacağız diyebilir iyi niyet diyebilir. Buralara rejim de gelsin diyebilir şimdi Münbiç’te olduğu gibi. Bunu zaten ilk defa söylemiyorlar, eskiden beri söyleyegeldikleri bir şey. Ama zaten Putin de Cumhurbaşkanımızı davet etti dün akşam güzel bir görüşme oldu. Bunların hepsini yüz yüze görüşelim diye davet de geldi. “

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.