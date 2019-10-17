Rus Filmleri Haftası başladı: Türk ve Rus liderlerinin iyi ilişkilerinin kültür-sanat alanındaki etkisi artarak sürecek

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi ve diyalogu artırmayı hedefleyen önemli etkinlikler devam ediyor. Bu etkinliklerden en sonuncusu, Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle ve Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, Interfest (интерфест), Kadıköy Sineması ile Grand Pera Cinemo’nun işbirliğiyle gerçekleşen İstanbul Rus Filmleri Haftası oldu. Toplam 7 uzun metrajlı filmin gösterileceği bu özel hafta, mutluluğu konu alan Rus yapımı kısa filmlerden oluşan ‘Mutluluk bu' (счастье) isimli filmiyle açıldı.

Rus Filmleri Haftası, Çarşamba akşamı Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Interfest Genel Müdürü Gregory Podzemelniy’in açılış konuşmalarıyla başladı.

© Sputnik / Interfest Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, İstanbul Rus Filmleri Haftası açılışında konuştu.

BAŞKONSOLOS BURAVOV: FESTİVAL MODERN RUS SİNEMASINDAN ÖNEMLİ BİR KESİT SUNACAK

Başkonsolos Buravov, açılışta yaptığı konuşmasında “Rus filmleri, halihazırda arzu ettiğimiz sıklıkta gösterilmiyor. Fakat Rus Filmleri Haftası gibi özel etkinlikler, bu durumu değiştirmemizde önemli rol oynayacaktır. Bu etkinliğin, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında gerçekleşmesi de ayrıca önemli bir husustur. Bu özel hafta çerçevesinde gösterilecek filmlerin size modern Rus sinemasından önemli bir kesit sunacağı inancındayız. Bu festival ayrıca, bugünkü Rus sinemasının ne olduğuna yanıt vermenize yardımcı olacaktır. Bize verdiği destek sebebiyle bugün aramızda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız’a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Interfest Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Grand Pera Cinemo'daki açılışta

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI YILDIZ: UMUYORUZ Kİ TÜRK VE RUS LİDERLERİMİZİN KATKILARI SÜRECEKTİR

Başkonsolos Buravov’dan sonra söz alan Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız “İstiklal Caddesi, Türk sinemasının tarih boyunca kalbinin attığı yer olmuştur. Türk sinemacıları, yönetmenleri, aktörleri hep bu bölgede bulundular. Burada, bu festivale ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Sayın Vladimir Putin’in iyi ilişkileri, kültür sanat alanına da artarak etki etmeye devam edecektir. Aynı coğrafyanın insanlarıyız, dolayısıyla duygularımızın birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Sinema eğitimi almış biri olarak Anna Karenina’yı Hollywood yapımı değil Rus yapımı olarak izlemek istediğimi belirtmek isterim. Sadece Anna Karenina değil, Savaş ve Barış veya Suç ve Ceza gibi eserleri de Rus yapımı olarak izlemek isterim” ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Interfest Interfest Genel Müdürü Gregory Podzemelniy festival açılışında söz aldı.

INTERFEST GENEL MÜDÜRÜ PODZEMELNİY: FESTİVALİMİZ UMARIM UZUN YILLAR SÜRER

Aynı zamanda yapımcı olan Interfest Genel Müdürü Podzemelniy “Festivalimiz şimdiye kadar Almanya, Fransa, Belçika başta olmak üzere pek çok ülkede yapılmaktadır. Bu etkinliği Türkiye’de ilk defa gerçekleştiriyoruz. Ama Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında ilkini gerçekleştirmekte olduğumuz bu etkinliğin uzun yıllar boyunca süreceğini umuyoruz. Bu projenin Rusya Kültür Bakanlığı ve Rusya İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenmesi bizim için ayrıca büyük bir mutluluk. Bize destek veren tüm partnerlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

Sputnik’e yaptığı açıklamasında Podzemelniy “Amacımız Rus kültürünü, bu coğrafyada tanıtmak. Aynı zamanda bu festivalde gösterilecek bir filmin yapımcılığını da üstlenmiş olmak benim için ayrıca önemli. Yapımcılar adına şunu söylemek istiyorum. Ne kadar çok insana ulaşırsak, bizim için o kadar iyi. Türkiye bizim için bu anlamda çok önemli” diye ekledi.

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