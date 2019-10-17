Rasulayn'da şiddetli sokak çatışmaları yaşanıyor

Rasulayn kentinde TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile DSG arasında şiddetli sokak çatışmaları yaşanıyor. Rasul Ayn'daki DSG hedefleri, sınır birliklerinde konuşlu bulunan obüslerle vurulurken, kentte siyah dumanlar yükseliyor.
Rasul Ayn'a bağlı Mahatta mahallesinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, TSK'ya ait SİHA'larda havadan nokta atışı yapıyorlar. Rasul Ayn Batısındaki Dırbesiye kasabasında da çatışmalar yaşanıyor.
Rasulayn'ın doğusunda ise 3 DSG üyesi Türk askeri tarafından yakalandı.
Öte yandan, bölgedeki çatışmanın sesleri Ceylanpınar'dan da duyuluyor.
Yaşanan çatışmalardan ötürü basın mensuplarının Ceylanpınar kent merkezinde çekim yapmaları ve görüntü almaları yasaklandı.
Sınır hattına yaklaşmalarına izin verilmeyen gazeteciler, sınırdan 4 kilometre uzaklıkta bulunan basın tepesinde çekim ve yayın yapma izni verildi.
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