Rus vekil: Rus ve Türk sinema günleri halklarımızın yakınlaşmasına katkı sunuyor

Sputnik’e konuşan Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı, Devlet Duması Milletvekili Dmitriy Savelyev, “Türkiye, Rusya’dan gelen film bayrağını devraldı. Türk Sineması Günleri yaz ayları boyunca St. Petersburg ve Yekaterinburg’da çok başarılı geçti. İzleyiciler alt yazılı altı farklı türdeki filmi izlemekle kalmadı, aynı zamanda Türk mutfağını deneme şansına da sahip oldu. Şu anda İstanbul’da bulunanların elinde Rus sinemasıyla buluşmak için eşsiz bir fırsatı var” ifadelerini kullandı.

Rus ve Türk sinema günlerinin iki ülke halklarının yakınlaşmasına katkı sunduğunu belirten Rus vekil, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Sinema başka halkların yaşam tarzlarını, kültürel ve sosyal yaşamını tanımanın en kolay ve en uygun yollarından biridir. Rus Sinema Haftası’nın İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarında bulunan Pera ve Kadıköy sinemalarında aynı anda yapılması çok anlamlıdır. Bu, Rusya ve Türkiye’nin aynı anda hem Avrupa hem de Asya’ya ait olduklarının ve aynı zamanda her iki ülkenin de Avrasya kıtasında ortak çıkarlara dayalı karşılıklı işbirliğine girme isteğinin göstergelerinden biridir. Türk Sineması Günleri ve Rus Sinema Haftası gibi etkinlikler, halklarımızın evrensel bir temelde yakınlaşmasına katkı sunan bir başka nedendir”.

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