'Trump'ın küstahça mektubu, Türkiye ile ABD'nin yollarının ayrıldığını gösteriyor'

Moskova Devlet Üniversitesi Küresel Politika Fakültesi’nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik’e açıklamasında, "Trump’ın, yumuşak tabirle saygısız mektubu, Türkiye ve ABD’nin çıkarlarının birbirinden uzaklaşmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu süreç, 15 yıl önce başlamış, Ankara ve Washington’un çıkarlarının değişmeye başladığı anlaşılmıştı. ABD, Irak’taki operasyonun ardından seçimini sözde Kürdistan’ı oluşturmaktan yana yapmıştı. Ayrıca, Türkiye’ye düşmanca yaklaşan Bulgaristan’ı NATO’ya almışlardı. Türkiye’nin, Kuzey Irak’taki her türlü operasyona karşı çıkmışlardı. Şimdi, Suriye, silah satışı, rahip Branson ve Gülen, ekonomiyi yıkma tehditlerine bakınca Türkiye ve ABD arasındaki uçurumun büyüdüğünü görüyoruz. ABD ve Türkiye’nin yollarının ayrıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Maalesef, Beyaz Saray idaresi, Türkiye’ye baskı yapılabileceğini düşünüyor" diyen Fenenko, "Amerikalılar, soğuk savaştan kalan alışkanlıklardan dolayı NATO ülkelerine, tamamen ABD’nin çıkarlarını karşılaması ve sadece ABD’nin ihtiyaç duyduğu mecrada hareket etmesi gereken küçük partnerler muamelesi yapıyor. Amerikalıların mantığı utanç verici derecede basit. ABD, ‘Biz, size koruma sağlayan hegemonuz, siz de lütfen istediğimizi yapın’ diyor" diye ekledi.

Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"ABD liderinin yazdığı mektup tamamen küstahça ve bir ABD başkanına yakışmayan türden. Bu mektup, Amerikan diplomasisinin hiç de iyi olmayan sayfalarından biri. Sefilce baskı yöntemi. Açıkçası Trump, naifliğinden mi, yoksa küstahlığından mı, Türkiye’nin gerçekten askeri operasyon başlatmayacağına inanıyordu. Ama yanıldı. Danışmanları, senatörler, Beyaz Saray idaresinin tümü, Dışişleri Bakanlığı ve CIA de yanıldılar. Türkiye tutarlı bir şekilde, ona koşulları dayatmanın riskli olduğunu gösteriyor."

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