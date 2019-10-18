Kayıt
15:09 18 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Optimar Araştırma: Yüzde 66 HDP’nin kapatılmasını istiyor, yüzde 63 Diyarbakır’daki annelere destek veriyor

    © İHA / SEDAT IRMAK
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 710
    Abone ol

    Optimar’ın araştırmasına göre, halkın yüzde 63’ü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek veriyor, yüzde 66 ise HDP’nin kapatılması gerektiğini düşünüyor. Sputnik’e konuşan Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir “Bu HDP karşıtlığında, partililerin Türkiye’nin Suriye’deki harekatına yönelik söylemleri büyük rol oynadı” diyor.

    © İHA / SEDAT IRMAK
    Diyarbakır’da HDP il binası önündeki anneler parti binasına girmek istedi
    Optimar’ın gerçekleştirdiği araştırma, halkın yüzde 63’ün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdiğine, yüzde 66’nın ise HDP’nin kapatılması gerektiğini savunduğunu ortaya koydu. 

    Araştırma, Türkiye’nin Suriye’de PKK’nın uzantısı olarak gördüğü YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu DSG’ye karşı Pınar Barışı Harekatı’nı başlattığı hafta gerçekleşti. 

    2 bin 157 kişinin katılımıyla 10-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, halkın yüzde 62.9’unun çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelere destek verdiğine işaret etti. 

    Aynı araştırma katılımcıların  yüzde 66’sının HDP’nin kapatılmasını desteklediğini ve yalnızca yüzde 16.4’ün HDP’nin kapatılmasına karşı olduğunu ortaya koydu. 

    ‘HDP’LİLERİN PINAR BARIŞI HAREKATI KARŞITI SÖYLEMLERİNİN ETKİSİ BÜYÜK’

    © AA / Murat Kaynak
    HDP: Tezkerelere 'evet' derseniz bir kez daha bu suça ortak olacaksınız
    Sputnik’e konuşan Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir ise HDP karşıtı rakamların yüksek olmasında partililerin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik harekatına karşı tutumlarının büyük rol oynadığına işaret etti.

    Daşdemir “Uzun zamandır HDP’li siyasetçilerin PKK’ya verdikleri destek zaten ortada. Bizim Barış Pınarı Harekatı süresince yaptığımız araştırma ise, HDP’nin kapatılmasının isteyenlerin büyük çoğunluğu oluşturduğunu ortaya koydu. Bunda HDP’li siyasetçilerin, Barış Pınarı Harekatı aleyhindeki tutum ve söylemlerinin etkisi büyük. Önümüzdeki dönem, HDP’nin kapatılması daha çok tartışılan konular içinde yer alacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    AK Partili Yeneroğlu'ndan 'Kulp saldırısını HDP yaptı' diyen Yeni Şafak'a: Hukuk devleti bir gün herkese lazım olur
    İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: CHP, 'HDP ile devam edeceğim' diyebilir ama biz bu bileşen içinde olmayız
    Tunceli'de HDP il eş başkanları ile 6 kişi gözaltına alındı
    Diyarbakır’da HDP il binası önündeki anneler parti binasına girmek istedi
    HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Ülke tek adam rejimi ile uçuruma doğru sürükleniyor
    Etiketler:
    Eylem, HDP, Optimar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Anne köpek, taşları ağzından bırakmıyor: 'Kaybettiği yavrularının kokusu sinmiş olabilir'
    Karikatür
    Koalisyon güçleri, Suriye'nin kuzeyinde terk ettikleri üssü bombaladı
    İnfografik
    Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet