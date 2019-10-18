HDP önüne park edilen parti otobüsüne tazyikli su ve çekici ile müdahale

HDP Diyarbakır İl Örgütü, parti otobüsünü ailelerin oturma eylemi yaptığı bina önüne park edince polis otobüse TOMA’dan tazyikli su sıkarak müdahale etti. Ardından çekici ile kaldırılan otobüsün yerine aileler için çadır kuruldu.

Çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını öne sürerek HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturan ailelerin eylemi sürüyor.

Haftalardır eylemin yapıldığı HDP önünde bugün hareketlilik yaşandı. HDP, parti otobüsünü ailelerin oturma eylemi yaptığı binanın önüne park edince polis bina önünde yoğun önlem alarak müdahale etti.

Onlarca çevik kuvvet ve TOMA’larla HDP binasını çembere alan polis, bina kapısını da kalkanlarla kapatarak, giriş ve çıkışlara izin vermedi. Ardından TOMA ile HDP otobüsüne tazyikli su sıktı. Bir süre sonra getirilen çekici ile parti otobüsü çekilerek, yerine aileler için çadır kuruldu.

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