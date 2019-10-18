HDP önüne park edilen parti otobüsüne tazyikli su ve çekici ile müdahale

Haftalardır eylemin yapıldığı HDP önünde bugün hareketlilik yaşandı. HDP, parti otobüsünü ailelerin oturma eylemi yaptığı binanın önüne park edince polis bina önünde yoğun önlem alarak müdahale etti.
Onlarca çevik kuvvet ve TOMA’larla HDP binasını çembere alan polis, bina kapısını da kalkanlarla kapatarak, giriş ve çıkışlara izin vermedi. Ardından TOMA ile HDP otobüsüne tazyikli su sıktı. Bir süre sonra getirilen çekici ile parti otobüsü çekilerek, yerine aileler için çadır kuruldu.
Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)