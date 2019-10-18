‘Trump’ın Türkler ve Kürtleri kavga eden çocuklara benzetmesi, ABD’nin dış politikasının ifadesidir’

ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda varılan anlaşmayı değerlendiren Koşkin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkler ve Kürtleri “kavga eden çocuklara” benzetmesinin “kötü bir karşılaştırma” olduğunu belirtti.

Rusya Askeri Politika Uzmanları Birliği üyesi, Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Anlaşmanın güzel bir yanı var, tam 5 günlüğüne tüm çatışmaları durduruyor. Ama tek amacı ABD’nin iç çıkarlarını sağlamak. ABD geri adım attı ve bu anlaşmayla Türkiye’nin, sığınmacıları yerleştirme niyetinde olduğu 444 km uzunlukta ve 30 km derinlikte tampon bölgeyi oluşturmasını kabul etti. Diğer yandan Amerikalılar bir kez daha müttefikleri dedikleri Kürt birlikleri terk ederek bu bölgeden çekilmeleri gerektiği olgusuyla karşı karşıya bıraktı. Aslında Başkan Trump tüm bunları tamamen ABD Kongresi, onun durumu kontrol ettiğini ve Türkiye’nin tüm taleplerini yerine getirdiğini görsün diye yaptı”.

Ama Kongre’nin, Trump’a güvenmediğini göstermeye ve Türkiye’ye karşı yaptırım paketini hazırlamaya devam ettiğini söyleyen uzman, Demokratların dünkü ortak açıklamasına dikkat çekerek, “Böyle açıklamalar, ABD içinde büyük karşı durmanın olduğunu gösteriyor. Demokratların söylemi, Başkan’ı görevden alamaya yönelik olmasa da ara seçimlerde kaybetmesini sağlamayı amaçlıyor. Dış politika görüşmelerini, Cumhuriyetçiler karşıtı ve Başkan karşıtı politikayı inşa etmek için kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.

Koşkin, Trump’ın, Türkler ve Kürtler için kullandığı, “Okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga etmelerine izin vereceksiniz, sonra da ayıracaksınız” ifadesiyle ilgili olarak da şunu dedi:

“Bu kötü karşılaştırma, ABD’nin dış politikasının ifadesidir. Suriye’deki çatışmalarda insanlar ölüyor, ama zaten Amerikalıları ilgilendiren tek şey Ortadoğu’daki kaosu geliştirmek. Bu bağlamda Türkiye, Rusya ve İran’ın bölgede oldukça sağlam ve etkili yeni bir ittifak oluşturması ABD’yi son derece endişelendiriyor. Bu yüzden ABD’nin Suriye’de attığı tüm adımlar, yeni çatışmaları körüklemeye ve bu üçgeni bozmaya yönelik”

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.