‘Trump’ın Türkler ve Kürtleri kavga eden çocuklara benzetmesi, ABD’nin dış politikasının ifadesidir’

Rusya Askeri Politika Uzmanları Birliği üyesi, Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Ama Kongre’nin, Trump’a güvenmediğini göstermeye ve Türkiye’ye karşı yaptırım paketini hazırlamaya devam ettiğini söyleyen uzman, Demokratların dünkü ortak açıklamasına dikkat çekerek, “Böyle açıklamalar, ABD içinde büyük karşı durmanın olduğunu gösteriyor. Demokratların söylemi, Başkan’ı görevden alamaya yönelik olmasa da ara seçimlerde kaybetmesini sağlamayı amaçlıyor. Dış politika görüşmelerini, Cumhuriyetçiler karşıtı ve Başkan karşıtı politikayı inşa etmek için kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.
“Bu kötü karşılaştırma, ABD’nin dış politikasının ifadesidir. Suriye’deki çatışmalarda insanlar ölüyor, ama zaten Amerikalıları ilgilendiren tek şey Ortadoğu’daki kaosu geliştirmek. Bu bağlamda Türkiye, Rusya ve İran’ın bölgede oldukça sağlam ve etkili yeni bir ittifak oluşturması ABD’yi son derece endişelendiriyor. Bu yüzden ABD’nin Suriye’de attığı tüm adımlar, yeni çatışmaları körüklemeye ve bu üçgeni bozmaya yönelik”
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