Putin'in Kuran'dan alıntı yaptığını hatırlatan Arınç: Müslümanlar, şimdi Ruslardan ders alacak hale geldi

Rusya’nın konuk ülke olduğu Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Rus Büyükelçi Yerhov, iki ülke ilişkilerinin çok hızlı ve dinamik bir şekilde ilerlediğini belirterek, kültürel ilişkilere de vurgu yaptı.

Rusya’nın konuk ülke olduğu Ankara Kitap Fuarı, ATO Congreisum’da kapılarını açtı. 2019 yılı, 'Türkiye ve Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı' olarak kutlanırken, Ankara Kitap Fuarı da bu yıl Rusya’yı konuk ediyor.

İkincisi düzenlenen fuarın açılışına Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurul Üyesi (YİK) Bülent Arınç, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ile fuarın uluslararası onur konuğu, yazar İlya Boyaşov ve ulusal onur konuğu, yazar Beşir Ayvazoğlu da katıldı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, burada yaptığı konuşmada Kur’an-ı Kerim’e atıfta bulunarak, “Kur’an-ı Kerim’de ehli kitap diye bir terim vardır, genelde bu terim semavi din mensupları için kullanılır fakat bu terimi daha geniş bir kavramda değerlendirmek gerekirse tüm kitapseverler hepsi ehli kitap konumundalar. Kitaplar bilgi kaynaklarıdır fakat bununla sınırlı değildir, kitap aynı zamanda iyiliğin kaynağıdır, aklın, dostluğun, arkadaşlığımızın kaynadığıdır” dedi.

BÜYÜKELÇİ YERHOV’DAN NAZIM HİKMET VURGUSU

Bu nedenle Rusya’nın bu fuarda misafir katılımcı olarak bulunmasının çok önemli olduğunu kaydeden Yerhov, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin çok hızlı ve dinamik bir şekilde ilerlediğini belirtirken, kültürel ve beşeri ilişkilerin de ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

© Sputnik / Gözde Ocak Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov.

Yerhov, “Ülkelerimizin ve milletimizin birbirine duyduğu sempatinin yansıması, manevi yakınlığın göstergesidir bu, edebiyatın içinde de bunun örnekleri mevcut” diye konuştu. Rusya’nın konuk ülke olmasının da büyük bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Yerhov, fuarın her iki ülkeyi ve milleti birbirine daha yakın hale getirecek bir teşebbüs olmasını da temenni ettiklerini belirtti. İki ülke arasındaki yakınlığa örnek verirken mezarı Moskova’da bulunan Nazım Hikmet’e atıfta bulunan Yerhov, sözlerini usta şairin “Yaşamak güzel şey be kardeşim” dizeleriyle bitirdi ve “Bunu daha da güzel kılmak için birlikte uğraşalım” dedi.

ARINÇ’TAN BÜYÜKELÇİYE 'ÖZAL' BENZETMESİ

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç da konuşmasında Rus Büyükelçi Yerhov’un, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a benzediğini ifade ederken, “Bir az önce Sayın Büyükelçi kürsüye çıkıp konuştuğunda sanki merhum cumhurbaşkanımız Turgut Özal konuşuyor gibi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bir dönem dizisi veya onun hayatını konu alan bir film yapılacak olsa dublör aramaya gerek yok. Sayın Büyükelçimizden daha çok benzeyen bir insan bulmak mümkün değil” dedi. Arınç’ın bu sözleri üzerine Büyükelçi Yerhov da samimi bir şekilde gülümsedi.

'MÜSLÜMANLAR RUSLARDAN DERS ALACAK HALE GELDİLER'

Yerhov’un konuşmasındaki “ehli kitap” vurgusuna da dikkat çeken Arınç, “Hayret ediyorum” diyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Ankara’daki üçlü zirvede Kur’an-ı Kerim’den alıntı yaptığını hatırlattı. Arınç, “Putin bize ayet okuyor, bir Ortodoks, Rusya vatandaşı, yanındaki iki tane Müslümüna ‘Bakın Kur’an böyle emrediyor’ diyor, Müslüman ülkelere de ‘Kavga etmeyi bırakın, birbirinizin kanını dökmeyin, uzlaşın’ diyor. Biz Putin’in şokunu atlatamamışken arkasından bir büyükelçi ‘kitap ehliyiz, kitap ehli olmak Kur’an’da anlatılmıştır’ diyor. Şu Müslümanlar ne hale geldi bakar mısınız? Birbirimize söylediğimizde hiçbir değer ifade etmeyen, elini silahtan ayırmayan, bomba üstüne bomba yağdıran Müslümanlar, şimdi Ruslardan ders alacak hale geldiler” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yerhov ve Arınç’ın da katılımıyla kırmızı kurdele kesilerek fuarın resmi açılışı da yapılmış oldu.

Bu yıl Rusya’yı konuk eden Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtıhttps://t.co/fTEDG8AE3I pic.twitter.com/2DACya1hiA — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 18, 2019

​FUARDAKİ RUSYA STANDI İLGİ ÇEKİYOR

18-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ve yaklaşık 300 yayınevinin standının bulunuğu kitap fuarında, konuk ülke Rusya’nın da standı ilgi çekiyor. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nce oluşturulan ve Ankara Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’nin katkı sunduğu stantta, klasik Rus edebiyatı yazarlarının yanı sıra çağdaş yazarların kitapları da yer alıyor. Türkçe’nin yanı sıra Rusça kitaplar da raflarda sergilenirken, Rusça öğrenmek isteyenler için dil kitapları da ilgililerini bekliyor. Stantta Rusya tanıtım broşürleri ve “Yeni Türkiye Ve Yeni Rusya’nın İşbirliğinin İlk Adımları” başlıklı kitapçık da dikkat çekiyor.

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Rus Büyükleçi Yerhov da açılıştan önce ayrıca standı gezdi. Yerhov burada gazetecilere verdiği demeçte, “Fuarda Rusya’nın katılımcı olarak bulunması bizim için son derece önemli ve elçilik olarak destek veriyoruz. Bizim ikili ilişkilerimiz çok büyük bir hızla gelişmekte. İki ülke arasındaki siyasi diyalog neredeyse zirveye ulaşmış durumda. Devlet başkanlarımız sık sık biraraya geliyorlar, sıkça telefon görüşmesi yapılıyor. Önümüzdeki hafta Rusya’da bir sonraki zirve gerçekleştirilecek. İki ülke olarak stratejik önem taşıyan projeler gerçekleştiriyoruz, Akkuyu Nükleer Santrali, Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı gibi, ticaret hacmimiz sürekli artış göstermekte. Tüm bu güzel tablo içinde kültürel ve beşeri ilişkiler de ayrı bir öneme sahip. Bugünlerde de Ankara’da Rusya’nın hem klasik edebiyatını hem de çağdaş edebiyatını pekiştiriyoruz. Bununla birlikte Türk edebiyatının ne olduğunu öğrenmek bizim için de güzel bir fırsat” diye konuştu.

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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Aleksandr Sotniçenko da Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Stantta klasik edebiyat ve çağdaş Rusya edebiyatından eserler var. Türkiye’de iki kitabı çıkan fuarın konuk yazarı İlya Boyaşov’un yanı sıra Rusya’dan gelen diğer yazarlarımız da var. Onlar da getirdikleri Rusça eserlerinin fuar aracılığı ile yayıncılara ulaşarak Türkçeye kazandırılmasını istiyorlar” dedi. Sotniçenko, Rusça öğrenmeye yönelik kitapların da burada yer aldığını belirtirken, stantta parayla bir satışın olmadığının da altını çizdi.

Büyükelçilik Başkatibi Roman Penkin de “Türk ve Rus ilişkileri çok yoğun bir şekilde devam ediyor ve bu kültür alanına da yansıyor. Komşu ve kardeş iki ülkeyiz, bu nedenle de herkesi standımıza bekliyoruz” dedi. Penkin, standın Rus edebiyatını daha yakından tanımak için iyi bir fırsat sunduğunu da sözlerine ekledi.

Fuarda kapsamında ayrıca (eski Rusya Başbakanı) ‘Yevgeniy Primakov’un 90. Doğum Günü: Rus – Türk İlişkileri – Geleceğin şekillendirilmesi’ konulu bir konferas da verilecek ve Primakov’un ‘Rusların Gözüyle Ortadoğu’ kitabının tanıtımı yapılacak.

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