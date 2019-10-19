'Trump'ın Türkiye'ye tehditleri, blöf ve aktif çalışma taklidi'

Rus politikacılar, askeri uzmanlar ve politika uzmanları Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi’nin üyesi Oleg Morozov, Rusya’nın popüler televizyon kanallarından birinde, Türkiye’nin askıya aldığı askeri operasyonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, vizyonuna uygun şekilde 38 km derinliğinde bir güvenli bölge oluşturduktan sonra Şam ve Kürt oluşumlarla varılacak anlaşmayla sonlanacağını kaydetti.

Morozov, “Amerikalılar ise eli boş kalacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptırımlardan korkmuyor, çünkü Trump’ın tehditlerinin blöf ve aktif çalışma taklidi olduğunu çok iyi anlıyor. Erdoğan, bu bölge oluşturulduktan sonra Rus ve Suriyelilerle, hatta Kürt birliklerle anlaşabileceğini biliyor. Erdoğan koşulsuz şartsız kazandı. Trump ise kaybetti ve bunu sadece Demokratlar değil, Cumhuriyetçiler de kabul ediyor. Suriye’nin tümü IŞİD alevinde yanarken Amerikalılar bölünmemişti, çünkü her şey onların istediği gibiydi” ifadelerini kullandı.

'TRUMP, SURİYE'Yİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAK İÇİN HER TÜRLÜ MEKANİZMAYA BAŞVURUYOR'

Morozov’un görüşüne katılan Rus Şarkiyatçı ve politika uzmanı Nadana Fridrihson, Trump’ı en çok endişelendiren konunun, Suriye’nin politik çözüme ulaşma ihtimali olduğunu söyledi.

Rusya’nın, Suriye’deki istikrar sağlama sürecinin başarılı olması için çaba gösterdiğini dile getiren Fridrihson, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Suriye’nin bir devlet olarak canlanmaya hazır olduğu fikrini sunan Moskova oldu. Başkan Trump, dehşete kapıldı, çünkü şunu anladı ki, eğer Rusya şimdi Suriye’de barış sağlamayı başarırsa bölgedeki askeri üsleri kalır. Bu yüzden Trump, Suriye’yi istikrarsızlaştırmaya devam etmek ve Rusya’nın bu bölgede yerini sağlamlaştırmasına engel olmak için her türlü mekanizmaya başvuruyor. ABD lideri bunun için S-400’ten başlayarak Suriye’deki militanları Rusya değil, ABD’nin yendiği iddialarına kadar tüm bahanelerden yararlanmaya bakacak."

Rusya Askeri Bilimler Akademisi’nden Sergey Antyuşin, Türkiye’nin Suriye’de ABD’den daha aktif ve verimli olduğunu kaydederek, “İlk harekete geçen Erdoğan odu. Bunun için ülkesinin bu bölgedeki anahtar öneme sahip uygun jeostratejik konumundan yararlandı. Şimdi Türkiye meyveleri toplayacak, Trump da bunu dikkate almak zorunda kalacak” dedi.

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