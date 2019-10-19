Ateşkes ikinci gününde: Sınırın Suriye tarafı sakin, Türkiye tarafında ise hayat normale döndü

ABD ile Türkiye arasında Suriye'nin kuzeyinde varılan ateşkes anlaşmasının ikinci gününde Suriye tarafında sessizlik yaşanırken, sınırın Türkiye tarafındaki kentlerde ise hayat normale dönüyor. Roketler nedeniyle tedirginlik yaşayan Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar'da hayat normale döndü.

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesinin 2. gününde Suriye tarafındaki Rasulayn ve Tel Abyad ile diğer bölgelerde yaşanan çatışmaların yerini sessizlik alırken, dün Rasulayn kentinde zaman zaman yaşanan çatışmalar ise tamamıyla durdu.

Kentte bir sessizlik izlenilirken, çatışmalarda yaralanan siviller ile DSG militanları çatışma bölgelerinde ambulanslarla tahliye ediliyor.

Türkiye sınırındaki Akçakale, Ceylanpınar, Nusaybin ve Suruç'ta ise hayat normale dönüyor. Havan topları ve roket atışları nedeniyle günlerdir tedirginlik yaşayan Suruç, Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin'deki halk bugün iş yerlerini açtı ve normal yaşamlarını sürdürdü.

Sınır kentlerinde günlerdir yaşanan askeri hareketlilik iki gündür yaşanmazken, atılan havan topları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar ise artık evlerine dönüyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Suriye tarafından atılan havan topları nedeniyle Şanlıurfa sınır ilçelerinde evlerini terk eden 11 bin 300 kişinin çoğu evlerine döndü. Sınırdaki insanlar artık gerginlik içinde yaşamak istemezken, güvenli bir şekilde normal yaşamlarını sürdürmek istiyorlar.

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