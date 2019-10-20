AK Parti’den milletvekillerine 'yer tutma' uyarısı

AK Parti yönetimi, milletvekillerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı grup toplantılarına zamanında gelmeleri, yer tutmak için de önceden sekreter veya danışmanlarını göndermemeleri konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı AK Parti grup toplantıları büyük ilgi görüyor. Milletvekilleri ve bakanlar da grup toplantılarında ayakta kalmamak ve ön sıralarda oturmak istiyor.

Bu nedenle her hafta milletvekillerinin, bakanların danışmanları, AK Parti grubunun toplandığı TBMM Senato Salonu’na erkenden gelerek önceden yer tutuyor.

Yer tutma sırasında zaman zaman danışmanlar arasında tartışmalar da yaşanıyor. Grup toplantısından saatler önce toplantı salonunun kapısında milletvekillerine yer tutmak isteyen danışmanların oluşturduğu kuyruk görüntüsünün basına ve sosyal medyaya yansıması AK Parti’yi harekete geçirdi. AK Parti yeni yasama yılının başlaması ile birlikte milletvekillerini bu konuda uyardı.

TBMM kulisindeki bu uzuuunnn kuyruk 11.45’de başlaması öngörülen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapacağı AK Parti Grup toplantısı için. Danışmanlar erken saatte gelip grup toplantısında milletvekilli ya da bakanlara yer tutmak için salon kapısının açılmasını bekliyor. pic.twitter.com/Zj2qWVkkMt — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) January 15, 2019

Edinilen bilgiye göre AK Parti Grup Yönetimi’nden milletvekillerine gönderilen yazıda, grup toplantılarının yapıldığı günlerde Grup Toplantı Salonu’nun girişinde günün erken saatlerinden itibaren milletvekiline yer tutmak amacıyla milletvekillerinin danışmanlarınca uzun kuyruklar oluştuğu, zaman zaman itiş kakışlar yaşandığı ifade edildi.

Yazıda, şöyle denildi: “Basın ve yayın organlarına da yansıyan hoş olmayan bu durumların yaşanmaması için yer tutmak acıyla gönderilen danışmanların Grup Toplantı Salonumuza alınmaması kararlaştırıldığından milletvekillerimizin grup toplantılarımıza zamanında gelmeleri, yer tutmak için önceden sekreter veya danışmanlarını göndermemeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederim.”

Bu uyarı üzerine milletvekili danışmanlarının geçen hafta çarşamba günü yapılan AK Parti Grup Toplantısına yer tutmak amacıyla gelmedikleri, çok sayıda milletvekilinin de saatinde toplantı salonuna geldikleri gözlendi.

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