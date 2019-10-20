ABD, Kobani'deki hava üssünden de ayrıldı

ABD askerleri Suriye'nin kuzeyinde çekilmeye devam ediyor, askerler Kobani'nin güneyindeki Sirin Askeri Hava Üssü'nü de boşalttı.
ABD, Kobani'nin IŞİD'den alınmasından sonra 2016 yılında kentin güneyindeki Sirin bölgesinde büyük bir hava üssü kurmuştu. Üs koalisyon güçleri tarafından korunuyor.
ABD askerleri son iki haftada Rakka, Ayn İssa, Til Temir, Rasulayn, Tel Abyad, Menbiç, Kobani ve Tabka kentinden çekilmişti.
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