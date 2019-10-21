Diyarbakır’da HDP’li milletvekillerinin açıklamasına kalkanlı engel

HDP’li milletvekillerinin, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile Kayapınar, Bismil ve Kocaköy Belediye Başkanlarının gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla yapmak istediği açıklamaya izin verilmedi.

Diyarbakır’da sabah saatlerinde evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan görevden alınarak yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan belediye başkanlarının soruşturma dosyasına kısıtlılık kararı getirildi.

Kısıtlılık kararı nedeniyle gözaltına alınan belediye başkanlarının ne ile suçlandığı öğrenilmedi. Av. Mehmet Emin Aktar, arama ve gözaltı kararında suçlama nedeni olarak, sadece 'yürütülen bir soruşturma' yazılı olduğunu söyledi. Mızraklı ve Nazlıer İl Jandarma Komutanlığı’nda, Yılmaz ve Ayaz ise İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu öğrenildi.

POLİS, HDP’Lİ VEKİLLERİ ÇEMBERE ALARAK AÇIKLAMAYA İZİN VERMEDİ

Gözaltılara tepki göstermek için aralarında HDP milletvekilleri Saliha Aydeniz ile Dersim Dağ, belediye başkanları, belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu bir grup Kayapınar Belediyesi önünde toplandı.

© Sputnik / Sertaç KAYAR Açıklama yapmak isteyen HDP’li milletvekilleri çevik kuvvet polisleri tarafından çembere alınarak izin vermedi. Polis, valiliğin kentteki eylem yasağı kararını göstererek açıklamaya izin verilmeyeceğini belirterek, grubun dağılması için uyarılarda bulundu.

BİSMİL’DE MÜDAHALE

Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz’ın gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen ve aralarında HDP Diyarbakır Milletvekilleri Semra Güzel ve Musa Farisoğulları ile belediye meclis üyelerinin de bulunduğu grup, belediyenin hizmet binası önünde toplandı. Polis, valiliğin eylem etkinlik yasağını gerekçe göstererek açıklamaya izin vermeyeceğini belirtti. Yapılan görüşmeler sonuç vermeyince polis, vekillerin de içinde bulunduğu gruba biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti.

8 HDP’Lİ BELEDİYEYE KAYYUM ATANMIŞTI

31 Mart Yerel Seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yüzde 62,93, Bismil Belediyesi yüzde 71,43, Kayapınar Belediyesi yüzde 66,35, Kocaköy Belediyesi yüzde 61,67 oy oranı ile HDP kazanmıştı. Şuana kadar HDP’nin kazandığı Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyeleri ile Hakkari, Yüksekova, Karayazı, Kulp, Nusaybin belediyelerine kayyum atandı.

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