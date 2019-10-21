‘Putin ve Erdoğan, Ankara ve Şam arasında diyalog olasılığını görüşecek’

Rusya Ekonomi Yüksek Okulu Kapsamlı Avrupa ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Direktör Yardımcısı, Dış ve Savunma Politikası Konseyi Araştırma Programları Direktör Yardımcısı Dmitriy Suslov, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Mesele şu ki ABD Suriye’den çıkmayacak, çünkü girdikleri hiçbir yerden tamamen çıkmazlar. ABD Başkanı Donald Trump, stratejini değiştirdi bile ve Savunma Bakanı Mark Esper’in, 200 kişilik minimum varlığı sürdürme teklifini kabul etti. Trump hem iç politika çıkarlarını korumaya, hem de Suriye’deki birlikleri çıkarmamaya çalışıyor, bu yüzden bir şeyler söyledikten sonra başka şeyler hayata geçiriyor. Sonuç olarak ABD’nin Kürt yarı devlet oluşturma çabaları, Suriye’nin toprak bütünlüğü için Türkiye’nin yürüttüğü geçici operasyondan çok daha büyük tehdit haline geldi. Aslında Ankara, düzenlediği operasyonla Kürt oluşumlara, tek çıkış yollarının Suriye devleti ve Suriye egemenliği kapsamında yaşamak olduğunu net bir şekilde gösterdi”.

ABD elitinin Suriye’deki temel amacının, Astana formatını zayıflatmak ve Rusya ile Türkiye arasında çıkar çatışmasını oluşturmak olduğunu anlatan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Astana formatının oluşturulması, Suriye’deki durumu tamamen değiştirdi ve Amerikalıların bölgedeki konumunu zayıflattı. Çünkü NATO içindeki kilit müttefikleri olan Türkiye neredeyse başka koalisyona geçti. Böylelikle ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Ankara ziyareti, istifini bozmama çabasıdır. ABD, Rusya ve Türkiye’yi karşı karşıya getirmek, Astana formatını dağıtmak ve böylece Rusya için Suriye’de, politik ve stratejik yenilgiye uğratacak sorunlar yaratmak istiyor”.

Soçi görüşmesinde, Ankara ve Şam’ın her ikisi için kabul edilebilir formatta diyalog oluşturması yönünde çaba harcanacağının altını çizen Suslov, “Türkiye ve Rusya liderleri Soçi’de, Ankara ve Şam arasında diyalog için tüm seçenekleri ve imkanları görüşecekler. Birçok Türk politikacı ve uzman, Beşar Esad’ın meşruiyetini reddetme politikasının muhtemelen gözden geçirileceğini dile getiriyor. Elbette Suriye-Türkiye diyalogu zor, arabulucu olmadan yürümeyecek ve aylar sürecek. Şimdilik aracılığıyla sağlanmış olacak ve burada Astana formatı çok önemli destek sağlayacak” yorumunda bulundu.

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