HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Diyarbakır'ın Kayapınar, Bismil ve Kocaköy ilçelerinin yanı sıra 15 Ekim tarihinde gözaltına alınan Van'ın Erciş belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) yönetiminde olan Kayapınar, Bismil, Kocaköy ve Erciş belediyeleri başkanlarının yerine ilçe kaymakamları göreve getirildi.

Van’da 15 Ekim’den bu yana gözaltında bulunan v Erciş Belediyesi eşbaşkanları Yıldız Çetin’in de yerine kayyum atandı. Bakanlık kararıyla İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, belediyeye kayyum olarak atandı.

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