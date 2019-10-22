Sinema yönetmeliği yürürlüğe girdi: Filmler sinema ile diğer platformlarda eş zamanlı gösterilmeyecek

Yeni sinema kanunun uygulanmasına ilişkin esasların yer aldığı yönetmelik yayımlandı. Buna göre sinema filmleri gösterim tarihinden itibaren 5 ay geçmeden ücretli yayın yapan platformlarda, 6 ay geçmeden ücretsiz yayın yapan platformlardan gösterilemeyecek.

“Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte sinema sektörü için birçok önemli düzenleme yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; yapılan düzenleme ile sinema salonu işletmecilerinin sinema salonlarına, gösterilen filmlere ve sinema biletlerine ilişkin bilgileri Bakanlığa iletmeleri zorunlu hale getirildi. Bakanlık tarafından hazırlanan ve ülke genelinde satılan tüm bilet bilgilerinin eş zamanlı olarak toplandığı uygulama sektör paydaşlarının kullanımına açılacak.

Bakanlık; bu sayede bilgi paylaşımı hususunda şeffaflık sağlanırken paydaşların güvenilir bir ortamda faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlanacağını, ayrıca elde edilen istatistiklerin sektörel raporlamalarda ve gelecek öngörülerinde kullanılacağını, sektörel planlamada önemli bir kaynak olacağını bildirdi.

REKLAM SÜRELERİ 10 DAKİKA İLİ SINIRLANDIRILIYOR

Yönetmelikle sinemalarda reklam süreleri 10 dakika ile sınırlandırılıyor. Ayrıca sinema seyircisinin sinemaya gitme tercihlerini etkileyen ve filmlerin tanıtımına imkân sağlayan fragmanların film öncesinde en az 3 dakika gösterimi zorunlu hale getiriliyor.

MISIR SAVAŞLARINA ÖNLEM

Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında krize sebep olan, kamuoyunda “mısır savaşları” olarak bilinen sorun yönetmelikte yer alan “Sinema salonu işletmecileri ya da sinema filmi bileti satan diğer gerçek veya tüzel kişiler, sinema filmi bileti ile birlikte başka bir ürünün satışını aynı anda yapamaz, sinema biletini başka bir ürün veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz.” düzenlemesi ile son bulması hedefleniyor.

Sinema salonu işletmecileri bilet ve diğer ürün fiyatlarında ayrı ayrı indirimler yapabilecek, ancak sinema bileti ile birlikte başka bir ürünü paket halinde satamayacak.

SİNEMA BİLETİ İNDİRİM TÜRLERİ ÇEŞİTLENDİRİLİYOR

Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde “Belirli yaş ve üzeri bileti”, “Engelli bileti”, “Şehit yakını ve gazi bileti”, “Halk günü bileti”, “İnternet bileti”, “Kamu meslek grubu bileti”, “Öğrenci bileti” ve “Sabah seansı bileti” türlerinde indirim yapabilecek. Sinema seyircisinin büyük rağbet gösterdiği halk günü bundan böyle haftada 2 gün olarak uygulanabilecek.

SİNEMA FİLMLERİ İÇİN YAŞ SINIFLARI DEĞİŞİYOR

Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmleri için çocukların korunması amacıyla uygulanan yaş sınıfları, çocukların fiziki ve psikolojik gelişimleri, uluslararası uygulanmalar ve uzman görüşleri çerçevesinde “Genel İzleyici, 6A, 6+, 10A, 10+, 13A, 13+, 16+ ve 18+” olarak yeniden düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema filmleri için yaş sınıfları değişiyor

FRAGMANLAR DA SINIFLANDIRILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kamuoyundaki özellikle çocuk filmleri öncesinde yetişkinler için uygun bulunan fragmanların gösterilmesi hususunda duyulan rahatsızlık “Sinema filmi öncesinde veya arasında gösterilen fragmanların, gösterimi yapılan sinema filmi için belirlenmiş işaret ve ibarelere uygun olması zorunludur.” hükmü ile son bulacağını belirtti. Bundan böyle fragmanlar da sinema filmleri gibi sınıflandırılacak ve aileler çocuk filmlerinde korku filmi fragmanları görmeyecekler.

EŞ ZAMANLI GÖSTERİME SON

Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Sazan Sarmalı filminin sinemalarda gösterilirken Netflix'de de yayına girmesinin ardından sinema temsilcilerinden tepki gelmişti. Yönetmelikte bunu önleyecek düzenleme de yer aldı.

Yönetmelikte “Sinema salonlarında ilk kez ticari dolaşıma girecek değerlendirme ve sınıflandırması yapılmış sinema filmleri, gösterime girdiği tarihten itibaren ücretli yayın yapılan kablo, uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda beş ay geçmeden, ücretsiz yayın yapılan uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda altı ay geçmeden ticari amaçla yayınlanamaz veya umuma iletilemez.” hükmüne yer verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema sektörünün korunması amacıyla yapılan düzenleme ile sinema filmlerinin gösterim tarihinden itibaren 5 ay geçmeden ücretli yayın yapan platformlarda, 6 ay geçmeden ücretsiz yayın yapan platformlardan gösterilemeyeceğini vurguladı.

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