Tel Abyad'a Suriye Milli Ordusu militanları sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı operasyonu kapsamında YPG'den temizlediği Tel Abyad kentine Suriye Milli Ordusu (SMO) militanlarını sevk etti. SMO militanlarının Tel Abyad merkezde ve köylerinde kalacakları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Türkiye, Barış Pınarı operasyonu kapsamında bölgeye askeri sevkiyat yapmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile YPG'den temizlediği Rasulayn ve Tel Abyad kentine askeri sevkiyat gerçekleştiriyor.

SMO militanları pikap araçlarla Kilis'ten Akçakale ilçesine gelerek sınırdan kara yoluyla Tel Abyad kentine geçiş yaptılar. Tel Abyad kentine geçiş yapan bazı SMO militanları bozkurt işareti yaparken, bazı militanlar ise tekbir getirerek, "Allah'u Ekber" diye bağırdı. Askeri elbiseler giyen ve elbiselerinin üzerinde Türk bayrağı ile SMO flaması bulunan militanlar, Tel Abyad'a gidip kırsal alanda YPG ile savaşacaklarını belirtti.

Öte yandan TSK, Suruç Kobani sınırına da askeri sevkiyat gerçekleştirdi. TSK tarafından daha önce Şanlıurfa'ya gönderilen çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı, obüs ve askeri malzemeleri taşıyan tırlar, Suruç ilçesine ulaştı. Konvoydaki tank ve obüsler, Suriye sınırındaki askeri birliklere konuşlandırıldı.

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