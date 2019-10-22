Program kapsamında Moskova’da eğitim gören üniversite öğrencilerine, Enstitü ve Türkiye'yi tanıtıcı bir sunum yapılmış, kültür ve sanat faaliyetleri, Türkçe eğitimi çalışmaları ve yaz okulları hakkında bilgiler verilmiştir.

Moskova’daki üniversite öğrencileri Türk kültürü ile tanıştı © Sputnik / Tatiana Şuvalova

Moskova’daki üniversite öğrencileri Türk kültürü ile tanıştı © Sputnik / Tatiana Şuvalova

Moskova’daki üniversite öğrencileri Türk kültürü ile tanıştı © Sputnik / Tatiana Şuvalova

Moskova’daki üniversite öğrencileri Türk kültürü ile tanıştı © Sputnik / Tatiana Şuvalova

Moskova’daki üniversite öğrencileri Türk kültürü ile tanıştı © Sputnik / Tatiana Şuvalova

Moskova’daki üniversite öğrencileri Türk kültürü ile tanıştı © Sputnik / Tatiana Şuvalova 1 / 6 © Sputnik / Tatiana Şuvalova Moskova’daki üniversite öğrencileri Türk kültürü ile tanıştı

Moskova Yunus Emre Enstitüsü müdürü Ömer Özkan'ın tanıtım konuşmasının ardından Türkiye’nin güzellikleri adlı fotoğraf sergisi katılımcıların beğenisine sunulmuş ve program, Türk mutfağından ikramlarla sona ermiştir.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü müdürü Ömer Özkan Sputnik’e açıklamasında, etkinlik ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Gerçekleştirdiğimiz programın genel amacı Moskova Yunus Emre Enstitüsünün kuruluş amaçlarına paralel olarak Türkiye, Türk dili ve kültürünü tanıtmak. Bu çerçevede buradaki üniversiteler ile iişbirliğimiz devam ediyor, dolayısıyla RUDN üniversitesindeki uluslararası ilişkiler okuyan öğrenciler ile karşılıklı işbirliği yapmak üzere bir program gerçekleştirmeye karar verdik. Bunu geleneksel hale getirmeyi düşündük. Dolayısıyla ilk programımız bu oldu. Amacımız tabii ki beraber ortak projeler yapmak, bu çerçevede birinci olarak Türkiye buluşmaları gerçekleştirdik”.

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