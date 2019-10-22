Rus uzman: ABD, Suriye ile Türkiye arasında çatışma olsun istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün planlanan toplantı öncesinde Sputnik’e konuşan Moskova Devlet Üniversitesi Uluslararası Politika Fakültesi Uluslararası Güvenlik Bölümü’nden Doçent Aleksey Fenenko, Moskova ile Ankara’nın pozisyonlarını neyin yakınlaştırdığını, Astana formatına ilişkin tehditler ve Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na ara vermesi bağlamında uzlaşı noktalarının bulunmasının neden önemli olduğuna dair değerlendirmede bulundu.

Fenenko, şunları söyledi: “ABD’nin son eylemleri Türkiye ve Suriye arasında çatışma olmasını istediğini gösteriyor. Mesele şu ki, ABD kendini Türkiye’nin Suriye’deki sorunlarının dışına çekip, Türkiye’ye bir güvenlik alanı verdi, daha sonra da ‘Buyurun çatışın, siz nasıl isterseniz’ mantığıyla Şam’la sorunlarını çözmesi için onu bir kenara bıraktı. ABD ayrıca Rusya, Türkiye ve İran arasındaki Astana formatını, Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmak istiyor. Washington’ın mantığına göre Türkiye, Suriye ile uzun vadeli bir çatışmaya girerse Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerde de zorluk çıkar. Bu kriz ne Rusya’ya ne Türkiye’ye gerekli, ancak ABD’nin buna çok ihtiyacı var.”

ABD’nin stratejik amacının, Türkiye’nin yardımıyla Rusya’ya Akdeniz’i kapatmak ve onu Karadeniz’e kilitlemek olduğunu belirten Fenenko, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın, Mayıs 2014’te Bükreş’te bunu söylediğini hatırlattı.

'ABD ARTIK TÜRKİYE ÜZERİNDEN OYNAMIYOR'

Fenenko, “Ortadoğu’daki uzun vadeli gelişmeler doğrultusunda Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar artıyor, Washington artık bölgede Türkiye üzerinden oynamıyor” dedi.

Türkiye’nin daha önce de Zeytin Dalı Harekatı’nı gerçekleştirdiği konusuna değinen Fenenko, “Şimdi benzer bir algoritma gözlemliyoruz: Ankara yine büyük bir operasyona başladı, yine ABD ve gerektiği takdirde Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmasını dahi söyleyen Fransa’ya karşı geliyor. Bu, ABD ile Türkiye arasında ciddi anlaşmazlıkların oluşmaya başladığı, ABD’nin kasıtlı olarak Kürt güçlerini ve Kıbrıs Rum kesimi yönetimini desteklediği son 15 yıldır devam eden politikanın bir devamı niteliğinde” dedi.

'ABD YENİ BİR PARTNER ARIYOR'

Fenenko’ya göre, bu aşamada ABD, Türkiye’nin NATO’dan çıkması halinde, Doğu Akdeniz’de İttifak’ın hava savunmasında oluşacak boşluğu doldurmak için Ortadoğu’da yeni bir partner arıyor. ABD’nin bölgedeki yeni koalisyonu da Washington’ın askeri varlığını arttırdığı Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’den oluşuyor. ABD, bölgede bu ülkelerle işbirliği üzerinden bahis oynuyor.

Çeviren: Tuğba Bolat

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