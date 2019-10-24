'Anayasa Komitesi'nin çalışmalarından çıkacak sonuçlara göre Adana 2.0 başlatılabilir'

Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semenov, Sputnik’e açıklamasında, "Ankara’nın Şam ile yakınlaşması gerçekleşecek. Ancak muhtemelen, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un bugün Soçi’de bahsettiği Anayasa Komitesi’nin çalışmaları bittikten sonra olacak. Halihazırda Türkiye ve Suriye arasındaki temaslar, Türkiye’nin mevcut Suriye yönetimiyle ilgili söylemi yüzünden zorda" yorumunda bulundu.

Soçi memorandumunda Adana Mutabakatı'nın anılmasına rağmen sınır bölgedeki devriye faaliyetinin Suriyeli ve Türk değil, Rus ve Türk askerler tarafından hayata geçirileceğini dile getiren uzman, Suriyeli askerlerin de devriye faaliyetine katılacağı gün Türkiye-Suriye temaslarının kurulmasına giden yolun daha net görüleceğini kaydetti.

Tarafların gelecekte Adana Mutabakatı'nı daha yakından inceleyebileceğini ve yeni 'Adana 2.0' mutabakatını oluşturabileceğini, Ankara ve Şam arasında doğrudan temasların başlayacağı, sınırda da Türk-Suriye devriyelerin oluşturulacağını söyleyen Semenov, "Şimdilik Rusya, Adana Mutabakatı’nın kabul edilebilir biçimde uygulamasının garantörü olarak görev yapıyor. Yani sınır boyunca 10 kilometre genişliğindeki bölgede Suriyeli askerler yerine Türklerle birlikte Rus askerler çalışıyor. Bu yüzden Anayasa Komitesi’nin çalışmasının tamamlanmasını beklemek lazım. Ankara’nın Şam’la diyaloga ne kadar hazır olacağı buna bağlı" ifadelerini kullandı.

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