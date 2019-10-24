Rus Büyükelçi Yerhov: Soçi'de yaşanan süreç hem Türkiye hem Rusya açısından siyasi bir başarı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Soçi'de yaşanan süreç hem Türkiye hem Rusya açısından siyasi bir başarıdır" diyerek, "Önemli olan varılan mutabakatların artık uygulama aşaması, hayata geçirilmesidir ve bu konuda çok ciddi bir çalışmayı hepimiz bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, eski Rusya Başbakanı Yevgeniy Primakov'un doğumunun 90. yılı anısına Ankara'da düzenlenen 'Türkiye-Rusya İlişkileri: Geleceği Şekillendirmek' başlıklı forumun açılışına katıldı.

Yerhov, Sputnik’e Suriye’nin kuzeyi konusunda Türkiye ve Rusya arasında sağlanan mutabakat muhtırasını değerlendirdi.

Soçi’de yaşanan sürecin hem Türkiye hem Rusya açısından siyasi bir başarı olduğunu ifade eden Yerhov, şöyle konuştu:

"Bizzat iki ülke devlet başkanlarının başarısıdır. Uzun süren ama dostane bir ortamda cereyan eden sohbet esnasında birçok konuya, birçok soruna çözüm bulunmuştur. Tabi ki bu güzel, ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmanın başarısından sonra demek değildir ki biz artık rahatımıza bakabiliriz, kesinlikle bakamayız, çalışmalara devam etmeliyiz. Önemli olan varılan mutabakatların artık uygulama aşaması, hayata geçirilmesidir ve bu konuda çok ciddi bir çalışmayı hepimiz bekliyoruz. Yakın gelecekte yapacağımız iş bu konuda hep birlikte çalışmak."

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