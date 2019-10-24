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17:34 24 Ekim 2019
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    Türkiye ABD bayrakları

    Rus uzman: Türkiye ile, ABD’nin kullanmaktan geri kalmadığı dille konuşulmamalı

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    Rusya ve Türkiye’nin Suriye ile ilgili temaslarını ‘tehlikeli ortaklık’ olarak niteleyen Demokrat Senatör Richard Blumenthal’in bu yöndeki açıklamalarını yorumlayan Rus uzman Fitin, bu tür söylemlerin ABD’nin Ortadoğu’daki politikasının başarısızlığı nedeniyle gün yüzüne çıktığını belirtti.

    Görüşme sonrası kameralar karşısına çıkan iki lider, tarihi bir mutabakata imza attıklarını söyledi.
    © Sputnik / Aleksey Druzhinin
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    Demokrat Senatör Richard Blumenthal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Başkan (Trump) Amerikan sorumluluğunu ve liderliğini geri çekti, Putin boşluğu doldurmak için adım attı. Tehlikeli Erdoğan-Putin ortaklığı ve Kürtlerin ihracı, ihanetimizi daha endişe verici ve aşağılık kılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Sputnik’e demecinde bu tür söylemlerin ABD’nin Ortadoğu’daki politikasının başarısızlığı nedeniyle gün yüzüne çıktığını belirtti.

    Fitin, “En büyük bölgesel güç olup, muazzam hırsları bulunan Türkiye ile, ABD’nin kullanmaktan geri kalmadığı dille konuşulmamalı. Türkiye, Yakındoğu’da liderliğe aday olan bir ülke olarak kendisi ile manipülasyona izin vermedi. Amerikalıların müttefikleri olduğu söyledikleri Türkiye’ye yönelik uygunsuz taktik nedeniyle bu aşamada ABD’nin Suriye’deki ve genel olarak bölgedeki politikası başarısızlığa uğradı” diye konuştu.

    Görüşme sonrası kameralar karşısına çıkan iki lider, tarihi bir mutabakata imza attıklarını söyledi.
    © Sputnik / Aleksey Druzhinin
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    Blumenthal da dâhil olmak üzere birçok ABD’li senatörün ifadelerinin, uzun yıllara dayalı ortak Rus karşıtı tutumları ve küresel baskınlık fikrinin korunduğu dikkate alınarak algılanması gerektiğini vurgulayan Fitin, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Rusya’nın herhangi birileri ile, özellikle de NATO üyesi olan Türkiye ile vardığı her türlü verimli anlaşmaları sadece eleştirilmekle kalmayıp mutlaka kınanıyor. Rusya-Türkiye işbirliğinin güçlenmesine gelince ABD, bu işbirliğinin Amerikan çıkarlarına aykırı olduğunu ve NATO’daki bir müttefikini ittifakın başlıca ideolojik yönetmeliklerinden kopardığını düşünüyor. Rusya’nın İttifak ülkeleri ile işbirliğine yönelik her türlü çabası, dünya toplumu açısından hangi güzel sonuçları doğuruyor olursa olsun, Batı’nın çıkarlarıyla örtüşmüyor, be nedenle ABD her türlü yöntem kullanarak buna karşı çıkıyor ve çıkmaya devam edecek.”

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Vladimir Fitin, Ortadoğu, Sputnik, Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü, Kürtler, Vladimir Putin, Donald Trump, Richard Blumenthal, Suriye, Rusya, ABD, Türkiye
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