Suriye'deki son gelişmeler, Anayasa Komitesi'nin yapısını değiştirir mi?

Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi’nin kıdemli öğretim görevlisi, Ortadoğu uzmanı Grigoriy Lukyanov, Sputnik’e açıklamasında, "Türkiye’nin askeri operasyonu ve Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakat, benim görüşüme göre, Anayasa Komitesi’nin çalışmaları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Çünkü müzakere konusu olabilecek ve olması gereken temel konulardan biri Suriye’nin politik yapısı" ifadelerini kullandı.

Bazı Kürt siyasi örgüt ve silahlı oluşumların uzun zaman boyunca Suriye’nin üniter yapısına karşı çıkarak Astana sürecine katılmayı ve Anayasa Komitesi ile işbirliği yapmayı reddettiği hatırlatan uzman, "Onlar, ABD’nin planına göre Suriye’yi federalleştirmeyi teklif ederek Şam ile herhangi uzlaşıya hazır değillerdi. Türkiye’nin askeri operasyonu Suriye’deki bazı Kürt örgütlerin duruşunu değiştirdi ve müzakere sürecine yönelik yaklaşımını etkiledi. Bu durum, bir dereceye kadar Rusya’nın da Suriye hükümeti ile Kürt oluşumlar arasında arabuluculuk misyonunda daha aktif olma yönünde etkiledi" dedi.

Böylelikle sonucun oldukça olumlu olabileceğini söyleyen Lukyanov, “Çünkü bugüne kadar tartışmalara, kuşkulara ve bazı Kürt örgütler tarafından sert muhalefete yol açan önemli konulardan biri bugün, tüm tarafların, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısının korunması gerektiği ilkesini kabul edeceği şekilde çözüme kavuşturulabilir” yorumunda bulundu.

Diğer yandan son gelişmelerin bir şekilde Anayasa Komitesi’nin yapısı ve kadrosunu etkileyebileceğini düşünmediğini kaydeden Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nihayetinde Anayasa Komitesi’nin mevcut kadroyla oluşmasına yol açan o uzun görüşmeler sorgulanmıyor. Durum değişse bile komitenin kadrosu değişmeyecek. Bu çok önemli konu. Anayasa Komitesi’nin çalışmaya başlayacağı tarihin de ertelenmemesi sadece çalışmaya değil, somut ve belirleyici kararlar almaya da hazır olduğunu gösteriyor."

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