'Türk-Rus mutabakatı, ABD'nin uluslararası toplumun etkisiz elemanı olduğunu ortaya koydu'

'ABD'NİN ORTADOĞU İÇİN PEK ANLAM İFADE ETMEDİĞİ KANITLANDI'
Rus uzman, Soçi Mutabakatı'yla küresel lider konumundaki ABD'nin Ortadoğu ve özellikle Suriye için pek anlam ifade etmediğinin kanıtlandığını söyledi.
"ABD'lilerle istişare dahi yapılmadı, onları resmen göz ardı ettiler. Müdahale etmek istemelerine rağmen hiçbir şey yapamadıklarını görüyoruz. Durumu Türkiye'yle birlikte Rusya değil de ABD çözseydi her şeyin daha iyi olacağını söyleyerek, Amerikan toplumu önünde kendilerini haklı göstermeye çalışıyorlar" diye devam eden Perenciyev, "Ancak pratikte ABD'nin, uluslararası çatışmaları çözecek güçte olmayan, uluslararası toplumun etkisiz elemanı olduğu görüldü" vurgusu yaptı.
'RUSYA TÜM TARAFLARI MEMNUN EDEN FORMÜL BULDU'
Perenciyev, "Memnun olmayan tek taraf, bu çözümle hiçbir ilgisi bulunmayan ABD oldu. Muhtemelen ABD, bunun sadece bir başlangıç olmasından, gelecekte Rusya'nın Türkiye ve NATO üyeleri de dahil başka ülkelerle karar alacak olmasından ve bu sorunların şimdiki gibi etkili biçimde çözülecek olmasından kaygı duyuyor" ifadelerini kullandı.
'ABD KÜRESEL LİDERLİĞİ KAYBETMEKTEN KORKUYOR'
ABD'nin uluslararası arenadaki liderliklerini kaybetmekten korktuğunu ancak bu konuda çıkarımda bulunmadıklarını kaydeden Perenciyev, "Bu, Amerikan dış politikasının dünyada ve Ortadoğu'da sonunun geldiğini gösteriyor. Bu tutum etkisiz ve ABD'nin uluslararası güvenlik konularındaki rolünün ortadan kalkmasına yol açacak" diye ekledi.
Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)