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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi.

    'Türk-Rus mutabakatı, ABD'nin uluslararası toplumun etkisiz elemanı olduğunu ortaya koydu'

    © AA / Sefa Karacan
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    ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Türkiye'nin 'yanlış yolda ilerlediğini' ve 'Rusya'ya yakınlaştığını' savunduğu açıklamasını değerlendiren Rus askeri uzman Perenciyev, ABD'nin dahil olduğu bir durumun ilk kez onların etkisi olmadan çözüldüğünü, Washington'un etkisiz eleman konumuna düştüğünü ve bunun Pentagon'u kızdırdığını vurguladı.

    © AP Photo / Carolyn Kaster
    Esper: Türkiye yanlış yolda ilerliyor ve Rusya'ya yakınlaşıyor
    Sputnik'e konuşan Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi ve emekli askerlerin haklarını savunan bir kuruluş olan Ofitserı Rossii'nin danışma kurulu üyesi olan Doç. Aleksandr Perenciyev, "ABD'nin dahil olduğu bir durum ilk kez onların etkisi olmadan çözüme kavuştu ve Washington gereksiz eleman konumuna düştü. Bu durum, ABD'yi kesinlikle kızdırıyor. Zira Rusya ve Türkiye sadece anlaşmakla kalmadı, Kürt güçlere gerilimi ortadan kalkacak şekilde nüfuz etmeyi başardı" dedi.

    'ABD'NİN ORTADOĞU İÇİN PEK ANLAM İFADE ETMEDİĞİ KANITLANDI'

    Rus uzman, Soçi Mutabakatı'yla küresel lider konumundaki ABD'nin Ortadoğu ve özellikle Suriye için pek anlam ifade etmediğinin kanıtlandığını söyledi.

    "ABD'lilerle istişare dahi yapılmadı, onları resmen göz ardı ettiler. Müdahale etmek istemelerine rağmen hiçbir şey yapamadıklarını görüyoruz. Durumu Türkiye'yle birlikte Rusya değil de ABD çözseydi her şeyin daha iyi olacağını söyleyerek, Amerikan toplumu önünde kendilerini haklı göstermeye çalışıyorlar" diye devam eden Perenciyev, "Ancak pratikte ABD'nin, uluslararası çatışmaları çözecek güçte olmayan, uluslararası toplumun etkisiz elemanı olduğu görüldü" vurgusu yaptı.

    'RUSYA TÜM TARAFLARI MEMNUN EDEN FORMÜL BULDU'

    İnfografik
    © Sputnik /
    Türkiye ile Rusya'nın Suriye Mutabakatı
    Perenciyev, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun 22 Ekim'e kadar çok zorlu olduğuna dikkat çekerek, Rusya'nın hem Ankara ve Şam'ı hem de Kürt güçleri ve bölgede bulunan diğer unsurları memnun edecek bir formül bulduğunun altını çizdi.

    Perenciyev, "Memnun olmayan tek taraf, bu çözümle hiçbir ilgisi bulunmayan ABD oldu. Muhtemelen ABD, bunun sadece bir başlangıç olmasından, gelecekte Rusya'nın Türkiye ve NATO üyeleri de dahil başka ülkelerle karar alacak olmasından ve bu sorunların şimdiki gibi etkili biçimde çözülecek olmasından kaygı duyuyor" ifadelerini kullandı.

    'ABD KÜRESEL LİDERLİĞİ KAYBETMEKTEN KORKUYOR'

    ABD'nin uluslararası arenadaki liderliklerini kaybetmekten korktuğunu ancak bu konuda çıkarımda bulunmadıklarını kaydeden Perenciyev, "Bu, Amerikan dış politikasının dünyada ve Ortadoğu'da sonunun geldiğini gösteriyor. Bu tutum etkisiz ve ABD'nin uluslararası güvenlik konularındaki rolünün ortadan kalkmasına yol açacak" diye ekledi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Suriye, Soçi Mutabakatı, Ortadoğu, Pentagon, Rusya, Mark Esper
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