'Suriye’de sınıfta kalan Almanya, bocalama içerisinde'

Dün ise Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Brüksel’de gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısında Suriye-Türkiye sınırına yakın bölgede devriye gezme görevinin sadece Rusya ve Türkiye’ye verilemeyeceğini vurgulayarak yeni bir güvenli bölge önerisinde bulundu.

Almanya’nın Suriye yönünde beklenmedik bu aktifleşmesinin sebebi nedir?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Dış Politika ve Güvenlik Politikası Danışmanı, emekli Deniz Kurmay Albayı ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Celalettin Yavuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

Almanya, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde Suriyeli sığınmacıları en çok sayıda alan ülke. Her ne kadar bunları adeta seçerek aldıysa da en çok Almanya aldı. Gene Almanya, diğer ülkeler gibi bölgede fiilen silahlı çatışmaya katılmasa de göndermiş olduğu keşif ve erken ihbar uçaklarıyla Suriye’deki krizin sona erdirilmesinde katkısının olduğunu iddia ediyor.

Dolayısıyla son gelişmelerden sonra Almanya’nın, Suriye’nin geleceğiyle ilgili masada yer alıp almama veyahut yeteri kadar orada etkili olup olmama kaygısı var. Yine son gelişmelere baktığımız zaman bölgede en etkili iki ülke olarak, Rusya ve Türkiye’yi görüyoruz. Almanya bunu siyaseten kabullenemiyor. Bir de bunun sonrası da var tabi. Suriye iç istikrara kavuşursa Suriye’nin yeniden yapılanması ile ilgili ekonomik açıdan belki bazı kazançlar doğacaktır. Almanya bu kazançlardan yoksun kalmak istemiyor. Avrupa’nın hemen bitişiğinde, AB’nin adeta arka bahçesi olan bir yerde AB ekonomisinin lokomotifi sayılan Almanya, adeta sınıfta kalmış vaziyette. Ve Fransa ile birlikte bunun bocalaması içerisinde.

Bu olay bana Soğuk Savaş sona erdikten sonra Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Bosna-Hersek krizinin Avrupa Birliği tarafından önlenemeyişini, eksikliğini ve yanlışlığını bir kez daha gösterdi. AB’nin, Suriye politikasında ne kadar yanlış yapmış olduğunu bir kez daha ortaya çıktı. Bana göre doğru yapanlar, birisi kendi politikaları doğrultusunda Rusya, diğeri kendi iç istikrarının sağlanması ve Suriyeli sığınmacıların bir an önce sağ ve salim yurtlarına gönderilmesi adına Türkiye olmuştur.

Bazı basın mensupları olayı, işte Türkiye kazandı, Rusya kazandı vs. olarak yazıyorlar. Bence bu doğru bir ifade değildir. Bence bundan kazanacak olan, Suriye’nin içinde ve dışında yurdundan edinmiş olan milyonlarca Suriyeli olacaktır. Son gelişmeler, Suriye’nin iç istikrara kavuşması için geçecek süreci kısaltmıştır diye düşünüyorum.

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