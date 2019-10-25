Akşener, AK Partili Yazıcı ile Cumhurbaşkanı’na mesaj gönderdi: 'Türkiye’nin iyiliği için gelin bu sistemi değiştirelim'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluş yıldönümü resepsiyonuna katılan AK Partili Yazıcı’ya, “Lütfen Sayın Cumhurbaşkanı’nın iyiliği için, Türkiye’nin iyiliği için bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Biz Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte bunu imzalayacağız. Teklif bizden destek sizden” diye seslendi.

İYİ Parti’nin 2. kuruluş yıldönümünü Ankara Swiss Otel’de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Jülide Sarıeroğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener resepsiyonda yaptığı konuşmada “25 yıllık politika hayatımda hazır ana muhalefet ve iktidar bir aradayken söyleyelim. İlk defa bir kuruluş gününde hem iktidar hem ana muhalefet hem de diğer siyasi partilerin temsilcileri bir arada. Bu fotoğraf Barış Pınarı Harekatı’nın oluşturduğu bir fotoğraftır. Bugün önemli bir birlikteliği mecliste de başardınız. Avrupa Parlamento’sunun kararını kınamaya yönelik verdiğimiz önergenin kabulü ile ortak bir karar aldınız” dedi.

Konuşmasında AK Partili Hayati Yazıcı’ya seslenen Akşener, “Sayın Cumhurbaşkanı’na iletmesi dileğiyle; 1 yıldır biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni milletimiz uygun gördü deniyoruz. Ama olmuyor. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanı’nın da iyiliği için, Türkiye’nin iyiliği için bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Sayın Kılıçdaroğlu ile biz imzalayacağız, teklif bizden destek sizden. Türkiye’nin nefes almasını sağlayalım” diye konuştu.

'Türkiye'nin ihtiyacı olan fotoğraftı'

İYİ Parti Lideri Akşener, gazetecilerin soruları üzerine de parlamenter sistem teklifinin “spontane” geliştiğini söyledi. Kuruluş yıldönümü etkinliklerine tüm partilerden katılım olmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Akşener, “Biz davet ettik. Geri bildirim oldu. Davetiye verdiğimiz tüm siyasi partilerden katılım oldu. Güzel bir şey. Ben ilk defa bu kadar heyecanlandığım. Güzel bir fotoğraftı. Türkiye’nin ihtiyacı olan bir fotoğraftı” dedi. Akşener, daveti kabul ederek gelen siyasi parti temsilcilerinin özellikle beyaz örtülü bir masada ağırladıklarını da belirtti.

'Umarım bu gece bir başlangıç olur'

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan siyasi parti liderlerine bir davet bekleyip beklemediği sorusuna ise “Onu bilmiyorum, mesele davet olup olmaması değil. Dış politika ile ilgili Sayın Çavuşoğlu’nun bilgi vermesi gerekir. Bu iletişim kanalları kapalı. Dolayısıyla muhalefet bilgi olmayınca kör gibi bakıyor. Ben 25 yıldır aktif politika yapıyorum. Başbakanlar kritik görüşmelere gittikleri zaman muhalefet liderleri ile arka kapı diplomasisi yaparlardı. Derlerdi ki, sert bir beyanat ver, Meclis’te sert bir konuşma yapın, sert bir toplantı tertip et ki, gittiğimiz zaman işte bakın, ülkemizde kolay değil işler diyebilelim. Çok büyük gücüm vardır diye gittiğiniz zaman eliniz zayıflar tam tersine. Dolayısıyla umarım bu gece bir başlangıç olur Türkiye adına” yanıtı verdi.

'İyİleştİrİlmİş parlamenter sİstemde Türkİye nefes alır'

Parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir teklif hazırlığı yapıp yapmayacakları sorusu üzerine de Akşener, “Biz 24 Haziran’dan beri parlamenter sisteme çalışıyoruz. 1 yıldır olmadı, olmuyor. Hep beraber gördük olmuyor. Sayın Erdoğan açısından da zorlu bir süreç. Hereksin nefes almaya ihtiyacı var ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüldüğü takdirde gerçekten Türkiye nefes alacak. Buna ben çok inanıyorum. 24 Haziran’dan bu yana değişmeden söylediğim söz bu. Tabii seçimle gelindi, referandum oldu. Onlara saygımız sonsuz ama sonuçta olmadı, olmuyor” dedi.

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