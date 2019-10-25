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    YPG’nin öncülük ettiği DSG üyesi

    'Sağduyu, YPG/DSG'ye Türkiye sınırından uzaklaşmaları gerektiğini söylüyor'

    © AFP 2019 / Delil SOULEIMAN
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un, Kürt güçlerin Türkiye sınırından uzaklaşmaması halinde Türk güçleri ile teke tek kalacağı uyarısını değerlendiren Rus uzman Jilin, Soçi Mutabakatı’na uymanın Kürt güçleri için daha iyi olacağını söyledi.

    Peskov, “Kürt güçlerin Suriye'nin kuzey kesimlerinden ayrılmamaları halinde bu bölgelerde onlarla (Türk güçleriyle) arasında Suriye sınır muhafızları ve bizim askeri polisimiz durmayacak” diye açıklamıştı.

    Rus askeri uzman, Ulusal Güvenlik Uygulama Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı, Emekli Albay Aleksandr Jilin, Sputnik’e açıklamasında, “ABD birliklerini bölgeden çekti ama aynı zamanda yaşananlardan dolayı tüm sorumluluğu Rusya’ya yüklemeye çalışıyor. Bunun sonucunda Rusya, Kürt oluşumlardan, kadrolarını koruma namına ve Türkiye’nin aktif çatışma başlatmaması için çekilmelerini istedi. Kürt oluşumların kadrolarını koruması açısından sağduyu çekilmeleri gerektiğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

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    Çatışmanın tırmanması durumunda ABD’nin bundan yararlanacağını, oysa bunun şimdi hiçbir tarafın yararına olmadığının altını çizen uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

    "Kürt oluşumların çekilme koşullarını yerine getirmemesi durumunda Türkiye’nin operasyonu yeniden başlatacağını unutmamak gerekir. Aynı zamanda Kürt oluşumlar için bu olumsuz gelişme karşısında Amerikalılar Moskova’yı, güya düzeni sağlayamamakla suçlar. Bu, ABD’nin umduğu bir tuzak ve bu tuzağa yakalanmak, barışçıl çözüme katılan hiçbir tarafın işine yaramaz. Bu nedenle Peskov haklı, Kürt oluşumları bilinçli bir karar vermeye çağırıyor. Eğer kayıp vermek istemiyorlarsa top onların yarı sahasında, şimdi belli lokasyona çekilerek tüm sorunlarını politik düzlemde çözmeleri ve uzlaşma aramaları akıllıca olur."

    Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor. 

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Soçi Mutabakatı, Dmitriy Peskov, Aleksandr Jilin, sınır, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), YPG, Türkiye, Suriye, Rusya
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