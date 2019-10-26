'Bir baba 1 ay evine ekmek götüremezse ne olur bir düşünün'

Maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Eskişehir'den Ankara'ya yürüyüşe geçen işçiler arasında bulunan ve polis müdahalesi esnasında "Ben anneyim, anne! Anneyim ben. Çocuğumu hasta bırakıp işe gittim ben. 27 yıllık emeğim var benim" sözleriyle hatırlanan Filiz Sur, RS FM'e konuştu.

Maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Eskişehir'den Ankara'ya yürüyüşe geçen işçilere polis biber gazı ve cop kullanarak müdahale etmişti.

Bir kadın işçinin, “Ben anneyim, anne! Anneyim ben. Çocuğumu hasta bırakıp işe gittim ben. 27 yıllık emeğim var benim..." çığlığı yürekleri yakmıştı.

Sesi yankılanan o anne Filiz Sur, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınında "İnsanların ekmek kapıları kapanmasın. Bize yardım edin" dedi.

Sur, şu ifadeleri kullandı:

'Mağduriyetten kurtarın'

"Son 4 ay maaşlarımızı alamadık. Kıdem tazminatlarımızı da istiyoruz. Düzelecek ümidiyle 1 yıldır çaba gösterdik. İnançla ve özveriyle çalıştık. Bize paranın olmadığını söylediler. İşveren ve TMSF ya da hükümetin bir araya gelerek bizi bu mağduriyetten kurtarmalarını talep ediyoruz. Gerekirse fabrikayı satışa çıkarsınlar. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hiçbirimizin art niyeti ya da olay çıkarma niyeti yok. Gidebilseydik Ankara’da Meclis’e ya da TMSF’ye yürüyecektik. Bize yardım edilmesini istiyoruz. O kadar zor durumda olan arkadaşlarım var ki. İnsanlar 1 ay maaş alamasa hayatları ne olur. Bir baba evine ekmek götüremezse ne olur bir düşünün. Bu ülkede fabrikalar kapanmasın insanların ekmek kapıları kapanmasın biz bunu istiyoruz."

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