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14:33 26 Ekim 2019
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    Nüfus - kalabalık

    74 bin 708 kişi ismini, 188 bin 129 kişi soyismini düzeltti

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    Ad ve soyadında yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkân sağlayan uygulama 3 Kasım’da sona eriyor. Büyük ilgi gören uygulama sayesinde  bugüne kadar 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi, 74 bin 708 kişi ismini düzeltti.

    © İHA /
    52 yaşında ve hayatı boyunca kimliği olmadı: Evlenemiyorum, çocuklarımı nüfusuma alamıyorum, varlığımı kanıtlayamıyorum
    Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Nüfus Hizmetleri Kanunu’nunda yapılan bu değişiklikle Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebiliyor.

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri geçen yıl Aralık ayından itibaren ülke genelinde almaya başladı. Bu kapsamda, ülke genelinde il, ilçe nüfus müdürlüklerine ismini düzeltmek, soyadını değiştirmek için  isteyenler yoğun başvuru  bulundu.

    Keser/Kevser, Fedme/Fadime, Erturun/Ertuğrul oldu

    Rusya- Türkiye- Bayrak
    © AA /
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    İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; uygulama kapsamında “Top, Koyun, Karpuz, Karabaş, Ördek, Kör, Dana, Çürük, Armut, Davul, vb.” 74 bin 708 kişinin soyadı mahkeme kararı aranmaksızın değiştirildi.  Ayrıca, “Keser/Kevser, Fedme/ Fadime, Erturun/ Ertuğrul, Fiyaz/ Feyyaz, Hebibe/ Habibe, Vurkan/ Furkan, Mesüt/ Mesut, Turğut/ Turgut, Bünyami/ Bünyamin, Birifan/ Berivan, Buğlum/Buğlem, Müzüyen/Müzeyyen, Ristan/Rüstem, Yonis/Yunus, M.Ali/ Mehmet Ali vb. gibi” hatalı yazılan 74bin 708 kişinin ismi il, ilçe idare kurulu kararı ile bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın düzeltildi.

    Yoğun talep İstanbul'dan geldi

    En çok ad düzeltmesi yapılan il 13.442 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul’u 5.023 kişiyle Ankara, 3.114 kişiyle İzmir, 2.367 kişiyle Diyarbakır, 2.245 kişiyle Antalya, 2.036 kişiyle Bursa, 2.032 kişiyle Adana, 1.878 kişiyle Kocaeli, 1.804 kişiyle Konya takip eti. En çok ad düzeltmesi yapılan ilçe 1.198  kişiyle Esenyurt oldu. 1.027 kişiyle Batman Merkez ikinci, 786 kişiyle Melikgazi üçüncü, 764 kişiyle Sivas Merkez dördüncü, 760 kişiyle Bağcılar beşinci, 759 kişiyle Esenler altıncı, 757 kişiyle Şahinbey yedinci, 747 kişiyle Sincan sekizini, 724 kişiyle Kepez dokuzuncu sırada yer aldı.

    İsim düzeltilmesi gibi soyadı düzeltilmesi de talep en fazla İstanbul’dan geldi. İstanbul’da 33 bin 065 kişi soy adın düzeltti. İstanbul’u 11.411 kişi İle Ankara, 9.720  kişiyle Şanlıurfa, 7.029 kişiyle Diyarbakır, 5.903 kişiyle Bursa, 5.714 kişiyle İzmir, 5.676 kişiyle Gaziantep, 5.282 kişiyle Van,  5.133 kişiyle Kayseri, 4.913 kişiyle Adana takip etti. En çok soyadı düzeltmesi yapılan ilçeler ise 2.834 kişiyle Esenyurt, 2.712 kişiyle Şahinbey, 2.512 kişiyle Haliliye, 2.417 kişiyle İpekyolu, 2.412 kişiyle Eyyüpbiye, 2.286 kişiyle Melikgazi, 2.090 kişiyle Adıyaman Merkez, 2.078 kişiyle Bağcılar, 2.020 kişiyle Batman Merkez, 1.981 kişiyle Ümraniye oldu.

    Düzeltilmesi istenen isim ve soyisimlerden öne çıkanlar

    © Sputnik / Илья Питалев
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    Kadınlarda en çok düzeltmesi yapılan ad 655 adet ile “Rabiye” , soyadı ise 2.026 adet ile “Top” olmuştur. Bu ad ve soyadlarını da 588 adet ile “Hava ”, 359 adet ile “Esme”, 292 adet ile “Perişan”, 254 adet ile “Sümeyya”, 242 adet ile “Sercan”, 240 adet ile “Firdes”, 220 adet ile “Sadet”, 201 adet ile “Yosma”, 194 adet ile “Şerif” adı,  1.023 adet ile “Koyun”, 736 adet ile “Satılmış”, 716 adet ile “Çakal”, 669 adet ile “Çoşkun”, 634 adet ile “Deli”, 617 adet ile “Uğuz”, 523 adet ile “Çıplak”, 520 adet ile “İşik”, 454 adet ile “Kör”,  420 adet ile “Çinar”, 345 adet ile “Kıllı ”, 343 adet ile “Kabak”  342 adet ile “Azgın”, takip etmiştir.

    Erkeklerde en çok düzeltmesi yapılan ad 409 adet ile “Ümüt” olurken soyadı 2.523 adetle yine “TOP” olmuştur. Erkeklerde, 389 adet ile “Yunis”, 285 adet ile “Memet”, 206 adet ile “Abubekir”, 179 adet ile “Serdal”, 157 adet ile “Zekeriye”, 117 adet ile “Çoşkun”, 108 adet ile “Ferat”, 101 adet ile “Gökan”, 96 adet ile “Veysel” adı, 95 adet ile “Kazim”, 1.224 adet ile “Koyun”, 833 adet ile “Satılmış”, 781 adet ile “Çoşkun”, 763 adet ile “Çakal”, 718 adet ile “Uğuz”, 707 adet ile “Deli”, 586 adet ile “Çıplak”, 560 adet ile “İşik”, 469 adet ile “Çinar”, 521 adet ile “Kör”,  384 adet ile “Azgın”, 355 adet ile “Dana”, 351 adet ile “Kıllı”, 345 adet ile “Çürük” soyadı, en çok düzeltmesi yapılanlar arasında yer aldı.

    Düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam bozukluğuna yönelik 393 kişi ad 77 kişi de soyadı değişikliği yaptırdı.

    uygulama 3 kasım'a kadar devam edecek

    Ad ve soyadlarındaki yazım yanlışlarını değiştirmek isteyenler bulundukları yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlar ise kabul edilmiyor. 

    Yurt dışında bulunanlar ad ve soyadı değişikliğine ilişkin talepleri için dış temsilciliklere başvuru yapabiliyor. Ad ve soyadındaki yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişliklerinin il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama ise 3 Kasım 2019 tarihinde sona eriyor.

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    Etiketler:
    başvuru, Mahkeme, isim, Nüfus
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