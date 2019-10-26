Rusya Merkez Federal Bölge Yatırım Konseyi İstanbul’da: Amaç Rus-Türk ticaret hacmini tırmandırmak

İstanbul, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Rusya Merkez Federal Bölgesi Yatırım Konseyi, Görev Holding’in davetiyle “Russian Road Show” isimli etkinlik çerçevesinde Ankara ve İzmir’in ardından İstanbul’da toplantı gerçekleştiriyor.

‘TÜRK VE RUS ŞİRKETLERİ ARASINDA YATIRIM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANACAK’

12 sektörde 200’ün üzerinde projenin tartışıldığı toplantılara ev sahipliği yapan Görev Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Şen “Bu toplantıları organize ederken, Merkez Rusya Federal Bölge Konseyi ile Rusya Merkez Federal Bölgesi dahilindeki 18 oblastın yatırım imkanlarını, Türk sanayicilerine, yatırımcılarına sundukları olanakları, fırsatları sunmayı amaçladık. Ankara ve İzmir’de gerçekleştirdiğimiz toplantıların ardından çalışmaya başlayacağımız konular olgunlaşmaya başladı. Bugünkü toplantımızda Merkez Rusya Yatırım Konseyi’nin firması olan Key Partner firmasıyla Görev Holding arasında merkez federal bölgeye yönelik yatırımların geliştirilmesi amacıyla bir işbirliği sözleşmesi imzalanacak” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN AVRASYA ÜLKELERİYLE EKONOMİK İLİŞKİ GELİŞTİRMESİNİ GÖREV EDİNDİK’

Türkiye’de çözümün üretmek olduğuna işaret eden Şen “Üretim atılımının tek çıkış yolunun bu olduğu açıktır. Türkiye-Rusya ilişkilerinin de özellikle son dönemlerde stratejik bir düzeye geldiğini, güvenlik ve siyasal boyutta bu noktaya geldiğini izliyoruz. Görev Holding olarak bu stratejik işbirliğinin ekonomik boyutunun da hayata geçmesi amacıyla, Türkiye’nin Avrasya ülkeleriyle olan ekonomik ilişkisini geliştirmesini kendimize görev edinmiş bulunuyoruz. Daha önce yapılan buna benzer toplantılara en büyük eleştiri, işin toplantılarla kalmasıydı. Ama biz bunu sadece toplantı organizasyonlarıyla sınırlı tutmayacağız, devamında Görev Holding ve Merkez Rusya Yatırım Konseyi olarak bu toplantıdan çıkan sonuçları hayata geçirilmesi için çaba göstereceğiz” diye ekledi.

‘TÜRK-RUS İŞBİRLİĞİ YALNIZCA KENDİLERİNE DEĞİL, BÖLGEYE DE REFAH GETİRİYOR’

Toplantıda söz alan Moskova Devlet Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Perinçek ise, Türkiye- Rusya işbirliğinin hayati önemine işaret ederek “Türk-Rus ilişkileri tarihine baktığımızda, bir tunç yasasıyla karşılaşıyoruz. Türkiye ile Rusya ne zaman rekabet içinde olsalar, savaşsalar her zaman iki taraf da bu savaşı kaybetmiştir. Bu Türkiye ile Rusya arasındaki rekabet veya savaşlarda kazananlar üçüncü taraflar olmuştur. Hatta taraflar Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya getirmeye çalışarak onlar arasındaki potansiyel işbirliğini engellemişler ve bu şekilde de bölgedeki kendi planlarını hayata geçirmeye çalışmışlardır. Bunun tam tersi de söz konusudur. Türkiye ile Rusya ne zaman işbirliği içinde olsalar, dostane ilişkiler kursalar her iki taraf da kendi milli hedeflerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirmişler. Bu sadece iki ülke arasında da değil, bütün bölgeye barış, huzur ve refah getirmiştir” dedi.

‘KALICI BARIŞ İÇİN EKONOMİK İLİŞKİLER HAYATİ ÖNEMDE’

Son dönemde bu işbirliğinde iki önemli gelişme yaşandığını anlatan Dr. Perinçek “Birincisi, 3 gün önce ülkenin liderleri Soçi’de önemli bir mutabakata imza attılar. Bu mutabakat da bölgenin barışı, huzur için önemli sonuçlara yol açacak. Biz bu toplantılarla bu işbirliğinin ekonomik ayağını inşa etmeye, desteklemeye çalışıyoruz. Bölgede eğer kalıcı bir barıştan söz edeceksek bunu mutlaka ekonomik kalkınmayla ve bölgenin refahının gelişmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu biliyoruz. Bu toplantının en önemli amacı ikili ekonomik ilişkileri geliştirmek ve buna bağlı olarak bütün bölgenin refahına hizmet etmek. Sonuç olarak da barış içinde bir bölge yaratmak” dedi.

Dr. Perinçek “Rusya Yatırım Konseyi Mayıs ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararname ile kuruldu. Bir iki ay öncesinde Vladimir Putin kendi eyaletlerine bir emir yayınladı ve ‘Bundan sonra sizin başarı kıstaslarınız arasında dışarıdan getirdiğiniz dış yatırımı da katıyoruz’ mesajını yayınladı. Bunun üzerine yatırım konseyi kuruldu, başına da Artur Niyazmetov geçirildi” dedi.

‘RUSYA’NIN EKONOMİK HEDEFLERİ İÇİN TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR PARTNER’

Toplantıda konuşan Rusya Merkez Federal Bölge Yatırım Konseyi Başkanı Artur Niyazmetov söze “İstanbul ile Vladivostok arasında çok benzer nokta var. İki şehir de birbirine benziyor. Bizim ülkemizde de Altın Boynuz Tepesi (Haliç) var. Bu yüzden İstanbul’un bizim favori şehirlerimizden biri olacağını düşünüyoruz. Ankara ve İzmir’deki toplantılardan büyük fayda gördük” diye başladı. Niyazmetov “Rusya 85 vilayetten oluşuyor ve 8 federal bölgeye ayrılmış durumda. Merkez Federal Bölgesi ise 18 vilayetten oluşuyor ve 39 milyon kişinin yaşadığı bir yer. Merkez bölgenin ticaret hacmi 168 milyar dolar. Yatırımlar hızla artıyor. Rusya Federasyonu üretiminin toplamının yüzde 33.5’ini elinde tutuyor. Yatırımların da yüzde 70’inden fazlasını... Ekonomik göstergelerin birçoğu bizim bölgemizin ekonomideki önemli yerine işaret ediyor. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya Federasyonu’nun dünyanın en büyük 5 ekonomisi arasına girmesi gibi önemli bir çıta koydu. Yatırım çekecek bir hale gelecek. Bize bu hedefi verdi. Biz de bu yüzden güvenilir partnerlerle çalışmak istiyoruz. Güvenilir partnerlerden biri de Türkiye bu bağlamda. Bu yüzden Türkiye’yle ilişkilere çok önem veriyoruz” dedi.

‘RUSYA MERKEZ FEDERAL BÖLGEYLE TÜRKİYE’NİN TİCARET HACMİ YÜZDE 29 ARTTI, ARTIŞ SÜRMELİ’

Niyazmetov “Geçen yıl Rusya Merkez Federal Bölgesi’yle Türkiye’nin arasındaki ticaret hacmi yüzde 29 arttı. Hem de çift taraflı olmak suretiyle. Bu yüzden biz bu profilin artışını devam ettirmekten yanayız. Bu sebeple inanılmaz teşvikler verilecek. Bu program kapsamında sizi en doğru şekilde bu yatırımlarda yönlendirmek için çaba göstereceğiz. Road Show’un sonuçlarını kıymetli buluyorum. Çünkü buradan çıkacak sonuçlar resmi makamlar tarafından hayata geçirilecek ve onaylanacak sonuçlar. Bunun garantisini veriyorum” diye ekledi.

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