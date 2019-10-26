Niyazmetov: Rusya- Türkiye arasında sanayi, inşaat malzemesi ve tarım alanlarında yatırımlar öne çıkıyor

Rusya Merkez Federal Bölge Yatırım Konseyi Başkanı Artur Niyazmetov Sputnik’e yaptığı açıklamada “Yatırımda öne çıkan sektörler sanayi, inşaat malzemesi ve tarım alanında olarak görülüyor. Bu hedefe sadece yatırımlarla ulaşabiliriz. Amacımız yatırımların önünü açmak” dedi.

Rusya Merkez Federal Bölge Yatırım Konseyi Başkanı Artur Niyazmetov, Türkiye ile Rusya arasındaki yatırım hacminin tırmandırmak amacıyla düzenlenen “Russian Road Show” isimli toplantının ardından Sputnik’in sorularını yanıtladı. Niyazmetov “Yatırımda öne çıkan sektörler sanayi, inşaat malzemesi ve tarım alanında olarak görülüyor. Önümüzde iki ülkenin ticaret hacminin 100 milyara dolara ulaşması gibi bir hedef var. Ulaşmak için yatırımlara önem veriyoruz. Bu hedefe sadece yatırımlarla ulaşabiliriz. Bu yatırım projesinin hızlıca hayata geçirmek için bir internet sitesi kurduk. Bu internet sitesi sayesinde yatırımcılar bütün gereken bilgileri alabilir ve aynı zamanda devlet makamlarında olan kişilerle ilgili sorunlara da bu internet sitesiyle çözebilirler” dedi.

Türk-Rus ilişkilerinin geldiği olumlu noktayı da değerlendiren Niyazmetov “Tarih, iyi ekonomik ilişkileri olan ülkeler siyasi anlamda da beraberlik gösterdiğini gösterir. Ben makamından dolayı geleceğe dönük bir şey söyleyemem. Fakat şunu söyleyebilirim ki, iyi ekonomik ilişkiler hiçbir zaman zarar getirmedi” diye ekledi.

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