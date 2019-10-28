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14:28 28 Ekim 2019
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    Eddi Anter-Serhat Sarısözen

    Yazar Anter: İnsan ‘önce ben’ değil, ‘sadece ben’ dediğinde sorun başlar

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    RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan yazar Eddi Anter, “Bencil olmak ile ‘benci’ olmak arasında çok fark var. ‘Önce ben’ demekte bir sorun yok. ‘Sadece ben’ dediğinizde sorun başlıyor” ifadelerini kullandı.

    Yazar Eddi Anter, son romanı ‘Karanlıkta Yürüyen Yabancı’ ile Gündem Dışı’na konuk oldu. 

    Anter, “Bencil olmak ile ‘benci’ olmak arasında çok fark var. ‘Önce ben’ demekte bir sorun yok. ‘Sadece ben’ dediğinizde sorun başlıyor. Biz başkalarını düşünerek bazen öyle bir yere geliyoruz ki kendimizi unutuyoruz” dedi.

    Kitaplarında ‘hayatına anlam ve amaç arayan kişiler için bazı cevapların da mevcut olduğunu’ vurgulayan Anter, hayatın amacını bulduğunu, bunu da programın sonunda açıklayacağını söyledi.

    'Samimi yazdığınız zaman çoğu insan kendinden bir şey buluyor'

    “Hayatın anlamı 7 milyar! 7 milyar kişiye özgü olarak herkes farklı bir anlam yükleyecek hayatına. Fakat o anlam da her gün, her dakika değişiyor deneyimlerimizle. O yüzden hayatın anlamı bir tane değil. Fakat hayatın amacı tek. Ya bana hizmet edersin, ya ona. ‘Bana’, yani kendine hizmet edersin ya da O’na. Seni mutlu eden kendin için çalışmak, kendini mutlu etmek, madde dünyasından zevk almaksa devam et. 120 milyar kişi gelmiş ve gitmiş. Geride bir şey bırakacaksan, hatırlanacaksın.”

    “Farkındalığının farkında olan kişi farklı olduğunu bilir; o artık sürüden değildir. Her ne kadar istese bile o artık bir kez daha sürüye dâhil olamaz” diyen Anter, “Samimi bir şey yazdığınız zaman, çoğu insan kendinden bir şey buluyor. İnsanız ve çoğunlukla aynı şeyleri yaşıyoruz” dedi. 

    “Ben kendimi tanıdığımda herkesi de anlayabilirim” şeklinde konuşan Anter’in kitaplarında okuyucusuna mesajı şu: “Özüne dönebilmek için, olduğun her neyse O’nu ara. Kendini bul, kendini tanı ve nihayetinde kendin ol!”

     

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    Etiketler:
    Roman, Yazar
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