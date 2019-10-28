Rus uzman: ABD Türkiye ile dikte eder bir dille konuşuyor

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkilinin Washington’un S-400'leri geri göndermesi ya da sistemi işler hale getirmemesi için Türkiye'ye baskı yaptığı yönündeki açıklamasını yorumlayan Rus askeri uzman Boris Rojin, ABD’nin Türkiye ile dikte eder bir dille konuştuğunu, ancak bu tarzın artık işe yaramadığını belirtti.

Rusya Askeri ve Politik Gazetecilik Merkezi’nden Boris Rojin, Sputnik’e demecinde, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkilinin Washington’un S-400'leri geri göndermesi ya da sistemi işler hale getirmemesi için Türkiye'ye baskı yaptığı yönündeki açıklamasını yorumladı.

“ABD’nin baskılarına rağmen Türkiye için Rusya’dan silah satın almak ve bağımsız politika yürütmek, ülke içinde ve dışında Türkiye’nin herhangi birinin uydu devleti olmadığını, öznel savunma politikası olduğunu ve bu politikasını hesaba kattırdığını göstermenin bir yöntemidir. Şu anki şekliyle Türkiye’yi Amerikalılar ve Rusya, ayrıca diğer tüm büyük aktörler hesaba katıyor. Bu ülke artık NATO bloğunun bir eki değil, sıklıkla Amerikalıların hedefleriyle çelişen kendi hedefleri olan tam teşekküllü bir aktör” diyen Rojin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hedefler bazen Rus hedefleriyle de çelişiyor. Ancak Rusya, Türkiye ile işbirliğini her iki tarafın çıkarına olan diplomasi, sözleşme ve anlaşmalar kanalından yürütürken, ABD ise Ortadoğu’da yapmaya alışık oldukları gibi dikte eder bir üslupla konuşmaya çalışıyor, oysa bu davranış şeması artık çalışmıyor. Bu nedenle Washington’dan gelen tüm bağırışlara rağmen Türkiye bunları ya görmezden geliyor, ya da şu veya bu şekilde nötrleştiriyor. Saldırganlıkla ilgili olarak, son zamanlarda Türkiye’yi tehdit eden sadece ABD oldu. Diğer ülkeler tarafından böyle tehditler yöneltilmedi.”

ABD’nin ayrıca Türkiye’ye etkisini yitirmekten korktuğunun altını çizen Rojin, şöyle konuştu:

“ABD Türkiye’nin silah pazarında tekele yakın olan konumunu kaybediyor. ABD, Amerikan savunma sanayii sektörünün ürünlerini yoğun olarak satın alan ülkelerin üzerindeki etkisinin bir kısmını kaybediyor. Dolayısıyla Türkiye, kendi silahlı kuvvetlerini ABD’nin eskisine göre o kadar sıkı olmayan kontrolü altında geliştirme imkanı elde ediyor. Bu nedenle de ABD S-400’lerin tam teşekküllü olarak devreye alınmasını yavaşlatmak için elinden geleni yapıyor. Türkiye ise bu anlaşmadan vazgeçmeyeceğini ve hatta bu yöndeki politikasını derinleştireceğini yeterince net bir şekilde açıkladı.”

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