Rusya parlamentosundan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

Yarın Türkiye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, bu ulusal bayram dolayısıyla Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması adına Sputnik aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun şahsında tüm Türk halkına tebriklerini iletti.

Savelyev’in kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:

''Saygıdeğer Cumhurbaşkanı!

Siz ve dost Türk halkını, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle candan tebrik ediyorum!

Türkiye, şüphesiz vizyon sahibi strateji ustalığınız ve siyasi bilgeliğiniz sayesinde, son yıllarda sosyal ve ekonomik kalkınma alanında önemli başarılar elde ediyor, halkın refah seviyesi giderek artıyor, ülkenin uluslararası otoritesi güçleniyor.

İyi komşuluk ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanan Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmeye devam etmesi büyük sevinç yaratıyor.

Tüm içtenlikle size sağlık, tükenmez enerji ve saadet, Türk halkına da barış ve refah diliyorum!''

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