ORSAM Başkanı Uysal: IŞİD’in ortaya çıkışını sağlayanlar benzer örgütler yaratabilir

ORSAM Başkanı Uysal’a göre IŞİD’in işlevsiz hale geldiği ortamda liderine de ihtiyaç kalmadı ve Trump üzerindeki baskıyı atmak için Bağdadi’yi bertaraf etti. Uysal, IŞİD’in ortaya çıkışını sağlayanların uluslararası müdahale bahanesi için benzer örgütler yaratabileceğini belirterek “ABD’nin bu tip grupları oluşturacak tecrübesi ve silahı var” dedi.

ABD özel kuvvetlerince İdlib’de düzenlenen operasyonla terör örgütü IŞİD’in lideri Ebubekir el Bağdadi’nin ölü olarak ele geçirildiği belirtilirken, Bağdadi’nin operasyon sırasında üç çocuğuyla birlikte kendisini havaya uçurduğu, cesedinin kalıntılarının ise denize gömüldüğü açıklandı. Türkiye tarafından da Milli Savunma Bakanlığı’nca ABD operasyonu öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişinde ve koordinasyonunda bulunulduğu kaydedildi.

‘Trump, PKK nedeniyle oluşan baskıyı azaltmak için Bağdadi’yi bertaraf etti’

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, bu gelişmeyi Sputnik’e değerlendirirken operasyonun zamanlamasına dikkat çekti.

Uysal, “IŞİD, Suriye’de öncelikle muhalefeti cephe almıştı sonra ciddi bir istikrarsızlık unsuru oldu, daha sonra Amerika bunu kullanarak Suriye’nin doğusunu PKK’ya teslim etti. Operasyonel bir örgüt olarak nasıl El-Kaide Afgan savaşı sonrası çıkmışsa IŞİD’in de Suriye’de, özellikle bölgede Arap baharını ve Suriye demokrasisini yıpratmak üzere çıktığını düşünüyorum. Şimdi artık sona doğru yaklaşılınca ve Türkiye özellikle PKK devleti projesini de bozunca artık ihtiyaç kalmadı. Trump da bunu dengelemek üzere, PKK nedeniyle oluşan baskıyı azaltmak ve rahatlamak üzere, ABD’de seçime gidiliyor, IŞİD liderini bertaraf ettiğini düşünüyorum” diye konuştu.

‘Rahat olunmamalı’ uyarısı

Terör örgütü liderinin saf dışı olmasının önemli olduğunu ifade ederken ‘rahat olunmaması’ uyarısında da bulunan Uysal, şunları kaydetti:

“Hem IŞİD’in artık işlevsiz hale geldiği hem PKK’nın bittiği ortamda IŞİD liderine de çok fazla ihtiyaç kalmadı ama bu, şunu dememek anlamına gelmez; benzer örgütleri görebiliriz yani IŞİD’in ortaya çıkışını sağlayanlar, özellikle Batı ülkelerinden binlerce insanı toplayıp Suriye’ye, Irak’a getirenler yine ihtiyaç duymaları durumda, çıkarlarına zarar gelmesin diye veya uluslararası müdahale bahanesi oluşturmak için benzer örgütleri çıkarabilir, özellikle ABD’nin bu tip bir sürü grubu oluşturacak tecrübesi de var, kaynağı da, silahı da, teknolojisi de var, rahat olmayalım ama sonuçta terör örgütü liderinin saf dışı olması terör örgütünün saf dışı olmasına yol açacaktır.”

‘Suriye’de çözüme doğru yaklaşılıyor’

Prof. Dr. Uysal’a göre artık Suriye’de yeni döneme, siyasi döneme geçilecek şartlar da oluşuyor. Uysal, “Yeni anayasa, artık Suriye’nin yeniden inşası, mültecilerin geri dönmesi gibi konular var. Demek ki Suriye’de yeni bir döneme gidiliyor, inşa edici, yaraları saracak bir dönem diye düşünüyorum ben bunu. Suriye’de bundan sonra çözümün hızlanacağını düşünüyorum. Barış Pınarı Harekatı, Astana süreci bütün bunlara bakıldığında artık sonuca doğru yaklaşıldığını düşünebiliriz” diye konuştu.

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