'Cihatçılar, bölgenin Türkiye’nin kontrolüne geçmesini istemiyor'

Provokasyonu kim ve hangi amaçla yaptı?

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye-Türkiye sınırındaki Derbesiye sınır kapısında, Rus askeri polisinin Türk tarafıyla buluşmaya hazırlandığı sırada, kimliği belirsiz kişilerin provokasyon girişiminin başarısız olduğunu açıklamıştı.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Dr. Vladimir Sotnikov, Sputnik’e açıklamasında, “Bence bu, radikal cihatçıların işi. Oradan 350 bin kişi tahliye edilmişti. Aslında bu bölgede şu anda belirsiz sayıda radikal cihatçı faaliyet gösteriyor. Bunlar uluslararası teröristler de değil, bu bölgenin özel olmasını istemeyen radikal cihatçılar” ifadelerini kullandı.

Provokatörlerin, Türkiye’nin destek verdiği muhalif gruplarının üyeleri de olmadığını kaydeden Rus uzman, “Bunlar, çok farklı türden radikaller. Bu bölgenin Türkiye’nin kontrolünde bulunması kesinlikle onların işine gelmiyor. Bu yüzden bence bu tür provokasyonları onlar yapıyor” dedi.

Bombalı provokasyonların, radikal cihatçıların olağan taktiği olduğunu söyleyen Sotnikov, “Onlar, Rus askeri polisin Türk mevkidaşlarıyla görüşmesini engellemek istedi ama tanrıya şükür bu görüşme gerçekleşti. Radikal cihatçılar bu bölgedeki konumunu güçlendirmek, hem Suriye hem de Türkiye’ye karşı hareket etmek istiyor. Onların kendi amaç ve hedefleri var” yorumunda bulundu.

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