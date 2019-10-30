Milli Savunma Bakanı Akar, Sputnik’e konuştu: Rusya ile işbirliğimiz gayet güzel devam ediyor

Soçi Mutabakatı sonrası sahadaki son durumu Sputnik’e değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile işbirliğinin gayet güzel devam ettiğini belirterek, "Bazı sorunlarımız olmakla beraber, bunlar çözülemeyecek şeyler değil, önümüzdeki günlerde bunları da çözeceğiz" dedi.

'Rusya'dan askeri heyet ayrıldı, temasımız, işbirliğimiz sürüyor'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı öncesinde Sputnik’in Soçi Mutabakatı’na ilişkin sorusunu yanıtladı. Rusya’dan bir askeri heyetin geldiğini anımsatan Akar, şöyle konuştu:

“Rusya’dan bir askeri heyet geldi. Bizim askeri heyetimizle beraber onlar iki gün üç gün çalıştılar. Çalışma tamamlandı. Arkadaşlarımız tekrar Moskova’ya dönmek üzere ayrıldılar. Gayet yapıcı, gayet olumlu, karşılıklı güvene dayalı, daha önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in verdikleri kararlar çerçevesinde, verdikleri talimatlar çerçevesinde çalışmalar gayet başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bazı sorunlarımız olmakla beraber, bunlar çözülemeyecek şeyler değil, önümüzdeki günlerde bunları da çözeceğiz. Arkadaşlarımız ayrıldılar, temasımız sürüyor, koordinasyonumuz sürüyor, işbirliğimiz sürüyor. “

'Terörle mücadelemiz sürüyor'

Türkiye’nin burada yapmaya çalıştığının herkesin bildiği gibi güvenli bölgenin teşekkülü olduğunu vurgulayan Milli Savunma Bakanı Akar, “Bu manada terörle mücadelemiz sürüyor. DEAŞ başta olmak üzere PYD, PKK, YPG. Bu konuda Rusya ile işbirliğimiz gayet güzel devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu orada güvenli bölgenin teşekkülü, bir taraftan ülkemizin hudutlarının güvenliğinin sağlanması, halkımızın güvenliğinin sağlanması diğer taraftan da orada barış ve istikrarın gelmesiyle alana Suriyeli kardeşlerimizin gönüllülük esasına göre güven içinde kendi topraklarına ve evlerine dönmelerinin sağlanması, çalışmamız bundan ibaret” diye konuştu.

'Önümüzdeki günlerde problemlerin büyük bir bölümü çözülecek'

Milli Savunma Bakanı Akar, bu çalışmaları sırasında Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan saygısını her zaman dile getirdiklerini ifade ederek, “Bu konuda karşılıklı mutabıkız. Anayasa Komitesi biliyorsunuz Cenevre’de toplandı. Anayasanın yapılması, seçimlerin yapılması en samimi dileğimiz. Bu konuda elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde buradaki problemlerin büyük bir bölümünün çözüleceğine inanıyoruz” dedi.

Bakan Hulusi Akar, “Devriye görevi başladı mı?” sorusuna ise, “Önümüzdeki günlerde başlayacak. Yakın bir zamanda başlayacak” yanıtını verdi.

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