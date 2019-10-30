Cumhuriyet Bayramı'nda bebeğiyle zeybek oynayan anne: Gelen yorumlar gözlerimi yaşarttı

Kucağında bebeği Can ve eşiyle birlikte kutlamaya katıldıklarını belirten anne şöyle konuştu:
- İlk duyduğumda çok heyecanlandım ve bu organizasyonun bir parçası olmak istemiştim. Bebeğim erkek 7 aylık, adı Can. O benim Can’ım. Beraber olduğumuz her an biz mutluyuz.
- Halk eğitim merkezinde görevli Bedirhan öğretmen var ve projeyi kendisi ilk sunmuş, valilikten de izin alınınca tören etkinliği olarak kabul edilmiş. 2 bin kişinin İki günlük çalışma sonucu bu organizasyonu gerçekleştirdik.
- Eşim, kucağımdaki bebeğim ve ben grubun en sonundaydık. İzleyenlerden video çekmesini ben anı olsun diye istemiştim ve bu kadar yayılacağını hiç düşünmemiştim. Sosyal medyada tüm platformlarda 1.5 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştık.
- Gelen yorumlardan dolayı çok mutlu oldum, onur duydum gerçekten çok gurur duydum. Okuduğum yorumlarla gözlerim doldu. O an o ambiyansta herkesin tüyleri diken diken oldu.
Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)