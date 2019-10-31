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11:06 31 Ekim 2019
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    Sputnik muhabiri Yurdagül Şimşek ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türk Akımı planlanan şekilde yürüyor

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    Türk Akımı projesinin planlanan şekilde yürüdüğünü vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin enerji alanında Rusya’ya bağımlılığının arttığı yönündeki eleştirilere katılmadı. Dönmez, “Bence yersiz bir eleştiri. Ayrıca Rusya ile bizim öteden beri güvene dayalı ilişkilerimiz var” dedi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde Türkiye-Rusya ilişkilerini, enerjide Rusya’ya bağımlığın arttığı iddialarını Sputnik’e değerlendirdi.

    Türk Akımı’nın Türkiye tarafındaki işleri yıl sonu itibariyle bitiyor

    Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin planlanan şekilde yürüdüğünü vurgulayan Dönmez, “İki hat var biliyorsunuz. Birisi bizim ulusal şebekemize bağlanacak hat diğeri de Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya gidecek olan hat. Her iki hattı da inşallah yıl sonu itibariyle tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda da bir aksaklık gözükmüyor. Biz bize düşeni yapmış olacağız. Ondan sonra tabi Avrupa tarafında Gazprom gazın sahibi tedarikçisi onlar, kimlerle götürür, kimlerle çalışır onu bilmiyorum ama Türkiye tarafındaki işleri bitmiş olacak. 2020’ye kalmayacak yani 2019’un sonu itibariyle inşallah projeleri bitiriyoruz” diye konuştu.

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    Türk Akımı projesinin Avrupa kısmıyla ilgili inisiyatifin Gazprom’da olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, “Şu anda biz Bulgaristan sınırına kadar götürüyoruz. Oradan sonra Bulgaristan üzerinden Orta Avrupa’ya doğru bir düşünceleri var. Ama ona en doğru cevabı Gazprom verir herhalde” dedi.

    Türkiye’nin ve Avrupa’nın arz güvenliğine katkı sağlayacak

    Peki, Türk Akımı projesi bittiğinde Türkiye ve Avrupa’ya katkısı ne olacak? Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bu soruyu ise şöyle yanıtladı:

    “Batıdan almış olduğumuz gazı biz artık Türk Akım üzerinden almış olacağız. Daha önce batıdan aldığımız hat üzerinde zaman zaman geçiş ülkelerinde biliyorsunuz bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Özellikle Ukrayna tarafında. Bu anlamda tedarik güvenliğimizi, arz güvenliğimizi artırmış olduk. Herhangi bir ülkenin topraklarından veya sularından geçmeden doğrudan Türkiye’ye Mavi Akım’dan sonra gelen ikinci hat olmuş oldu ve batıdan gelen hattı da ikame etmiş oldu. O açıdan bizim açımızdan, arz güvenliği açısından son derece önemli.

    İkinci hat da Avrupa’nın arz güvenliğine katkı sağlayacak bir konu. Orada da Türkiye öteden beri biliyorsunuz Avrupa Birliği’nin arz güvenliğinde de önemli bir partner olmaya devam ediyor. Bu aslında onun göstergesi. Diğer bir proje TANAP. O da yine Türkiye toprakları üzerinden geçecek ve Avrupa’ya İtalya’ya doğru gidecek. Bu iki önemli proje de gösteriyor ki Türkiye aslında Avrupa’nın arz güvenliğinde önemli bir sürecin parçası olarak değerlendirilmeli. Son derece pozitif iki önemli projenin aynı tarihlerde bitiyor olması sevindirici. TANAP da bitiyor, Türk Akımı da bitmiş oluyor.”

    Enerjide Rusya’ya bağımlılık eleştirileri yersiz

    © Sputnik / Валерий Мельников
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    Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliği  “Türkiye’nin enerjide Rusya’ya bağımlılığı artıyor” eleştirilerine de neden oluyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise bu değerlendirmelere katılmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

    “Bizim kaynak ve güzergah çeşitliliğiyle alakalı öteden beri bir çalışmamız var. Herhangi bir artış veya eksiliş söz konusu değil mevcut kontratlarda baktığımızda. Sadece güzergah değişikliği yapılmış oldu. Kontratlardaki yükümlülükler aynen devam ediyor. Mavi Akım devam ediyor, Türk Akımı üzerinden alacağımız gazın miktarı belli. Bence yersiz bir eleştiri. Ayrıca Rusya ile bizim öteden beri güvene dayalı ilişkilerimiz var. Bugüne kadar her iki tarafta birbirine karşı olan sorumluluklarını, yükümlülüklerini yerine getirmede bir aksaklık da yaşatmamıştı. Yani ikili ilişkiler olduğu müddetçe niye olmasın. Bugün Avrupa da Rusya’dan önemli miktarda doğal gaz tedarik ediyor.  Biz ürün çeşitliliği, kaynak çeşitliliği ve güzergah çeşitliliğine dikkat ederek devam ediyoruz, bir sıkıntı yok.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

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    Etiketler:
    İtalya, TANAP, Avrupa Birliği, Mavi Hat, Ukrayna, Doğal gaz, Orta Avrupa, Gazprom, Bulgaristan, Avrupa, Sputnik, AK Parti, TBMM, Rusya, Türkiye, Fatih Dönmez, Türk Akımı
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