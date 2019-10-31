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17:11 31 Ekim 2019
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    Türkiye- NATO- Bayrak

    AK Partili Çonkar: ABD Temsilciler Meclisi, NATO ittifakına darbe vuruyor

    © REUTERS / Murad Sezer
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    AK Partili Çonkar, ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’ye yaptırım öngören tasarıyı onaylamasını değerlendirirken, bu adımların NATO ittifakının kendi içindeki dayanışmasına ‘darbe vurduğunu’ ifade etti. Çonkar, “Amerikan Kongresi bir anlamda NATO’nun altını oyuyor ve NATO’nun caydırıcılığını ve güvenilirliğini sorgulatıyor” dedi.

    NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, ABD Temsilciler Meclisi’nde Suriye’nin kuzey doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’ye yönelik bazı yaptırımların öngörüldüğü yasa tasarısının onaylanmasını Sputnik’e değerlendirdi. ABD Temsilciler Meclisi aynı zamanda 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan karar tasarısını da kabul etmişti.

    ‘Türkiye aleyhinde kararlar çıkarmaya hevesli bir yapı ortaya çıktı’

    © AA /
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    AK Partili Çonkar, son dönemde özellikle ABD Kongresi’nde Türkiye’ye karşı ‘düşmanca tutum içinde’ olan bazı Kongre üyelerinin girişimleriyle Türkiye aleyhinde kararlar çıkarmaya hevesli bir yapı ortaya çıktığını ifade ederek, “Bunların özellikle Türkiye’nin terörle mücadeleye yönelik attığı adımlardan ve Türkiye’nin bağımsız bir dış politika uygulamasından rahatsız olan çevrelerin siyasi tutumu olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye’yi bir şekilde cezalandırma, attığı adımları engelleme yönünde şantajvari, baskıyla, yaptırımlarla bir anlamda ‘hizaya sokma’ amaçlı ancak çok anlamsız ve yanlış girişimler olarak değerlendiriyoruz” dedi.

    ‘Zavallı bir tutum’

    Bu adımlardan sonuç alınamayacağını kaydeden Çonkar, “Türkiye gibi NATO’nun en önemli üyelerinden olan bir ülkenin, aynı zamanda hem bölgesel hem küresel anlamda çok önemli etkilere sahip olan bir ülkenin bu tarz muamelelerden etkilenmeyeceğini bilmeleri gerekir. Fakat tabi kendileri adına çok zavallı bir tutum olarak yanısıyor. ABD kongre üyelerinin bir anlamda vicdanlarını rahatlatma amaçlı, Türkiye’ye yönelik negatif algılardan hareketle ortaya konulan tutumlar” değerlendirmesinde bulundu.

    ‘NATO’nun altını oyuyorlar’

    Çonkar’a göre Türkiye NATO ittifakı içinde hem kendi milli güvenliği hem de ittifakın güvenliği için gerekli olan adımları atıyor ancak ABD son dönemde özellikle NATO’nun önemiyle alakalı olarak kendi içinde bir ayrışmaya düşmüş durumda:

    “Bu attıkları adımlar da ittifakın kendi içindeki dayanışmasına, caydırıcılığına ve güvenilirliğine darbe vuran nitelikte adımlar. Yani kendi kendilerine aslında Amerikan kongresi bir anlamda NATO’nun altını oyuyor ve NATO’nun caydırıcılığını ve güvenilirliğini sorgulatıyor. Türkiye gibi önemli bir müttefike yönelik attıkları adımlar ittifakın genel bütünlüğüne, bir arada oluşuna zarar verir.”
    ‘Güvenlik bürokrasisi rahatsız’

    Amerika’daki mevcut yönetimden ziyade Kongre'nin tutumuyla alakalı bu durumdan, sahada güvenlikle ilgili çalışan bürokrasinin de oldukça rahatsız olduğu görüşünde olan Çonkar, “Bu çerçevede gerekli uyarıları zaman içinde kendi kongre üyelerine de yapmaktalar. Bunların kalıcı olabileceğini de zannetmiyorum. Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı gibi teröre karşı önemli kazanımlar elde ettiği süreçte belki de belli odakların yönlendirmesiyle, kızgınlıkla atılmış adımlar olarak da görülebilir” dedi.

    AK Partili Çonkar, Türkiye açısından lobi çalışmalarının güçlendirilmesinin önemine de değindi:

    “Bu konuda bir takım eksiklikler olabilir ama bu çalışmalar yapılmıyor da değil. Yapıldığı halde, anlatıldığı halde, bire bir temaslar devam ettirildiği halde bir takım lobilerin etkisiyle, Amerika’nın iç siyasetinde etkin olan aktörlerin baskılarıyla kongre üyeleri bildikleri hakikatlere karşı bile karar almak zorunda kalıyorlar. Türkiye belli konuları kongre üyelerine, senatörlerine çok farklı vesilelerle de anlatıyor, önlerine belgeler, dosyalar koyuyor. Çok çıplak olan hakikatleri görmemeleri, anlamamaları mümkün değil ama demek ki başka niyetler, başka hesaplar, başka çıkarlar var. Emperyalist ve sömürgeci geçmişten gelen ülkelerde bir takım huylar, bir takım anlayışlar kolay değişmiyor, bazen de bu tür konuları uluslararası çıkarlar anlamında da istismar ediyorlar.”
    ‘Ön yargılı kimselerin aldığı kararlarla tarihimizin lekelenmesine müsaade etmeyiz’

    Çonkar, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan karara işaret ederek, “Türkiye kesinlikle birtakım tek yanlı, ön yargılı kimselerin aldığı kararlarla tarihinin lekelenmesine müsaade etmeyecektir. Bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz, gerçeklerin ortaya çıkartılması için hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Parlamenterler olarak, uluslararası zeminde gerçekleri muhataplarımıza anlatıyoruz. Türk karşıtılığı, İslam karşıtılığı gibi Batı’nın özellikle tarihten biriktirdiği bir takım husumetlerinin zaman zaman açığa çıktığını görüyoruz. O nedenle bu tür hadiseleri değerlendirirken çok boyutlu ele almak lazım” diye konuştu.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Ermeni Soykırımı, Kongre, Ahmet Berat Çonkar, NATO, ABD Temsilciler Meclisi, Barış Pınarı Harekatı
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