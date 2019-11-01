Türkiye-Rusya ortak devriyesi başladı

Ortak devriye Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Sevimli Köyünün 500 metre ilerisinde Suriye’nin Dırbesiye ile Resulayn arasındaki bölgede yapılıyor.
© REUTERS / ALI HASHISHO
Ortak devriye Rusya’ya ait askeri konvoyun gelmesi ile başladı.
Ortak devriyeyi çok sayıda yerli ve yabancı basın tarafından yakından takip ediliyor.
#Canlı: #Suriye'nin kuzeyinde icra edilmesi planlanan Türk-Rus müşterek ilk kara devriyesi gerçekleştiriliyor https://t.co/lkfCiP5rLl— AA Canlı (@AACanli) November 1, 2019
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