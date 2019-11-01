Türkiye-Rusya ortak devriyesi başladı

Ortak devriye Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Sevimli Köyünün 500 metre ilerisinde Suriye’nin Dırbesiye ile Resulayn arasındaki bölgede yapılıyor.

Ortak devriye Rusya’ya ait askeri konvoyun gelmesi ile başladı.

Ortak devriyeyi çok sayıda yerli ve yabancı basın tarafından yakından takip ediliyor.

#Canlı: #Suriye'nin kuzeyinde icra edilmesi planlanan Türk-Rus müşterek ilk kara devriyesi gerçekleştiriliyor https://t.co/lkfCiP5rLl — AA Canlı (@AACanli) November 1, 2019

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